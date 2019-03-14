Курс валют

» » » Хотите купить акции Apple? Теперь это можно сделать в Украине

Новости

Все новости
Бизнес / Финансы
Вчера, 19:00
48
Версия для печати

Хотите купить акции Apple? Теперь это можно сделать в Украине

Акции Apple допущены к торгам в Украине. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, опубликованном во вторник, 12 марта.

Комиссия приняла решение о допуске облигаций U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).

По информации FinClub, это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%. Сейчас они котируются по цене 99,77 долларов.

Также комиссия приняла решение о допуске акций корпорации Apple (код ISIN – US0378331005) к обращению на территории Украины. Сейчас они котируются по $182,22.

Источник: https://www.facenews.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт