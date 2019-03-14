Хотите купить акции Apple? Теперь это можно сделать в Украине

Акции Apple допущены к торгам в Украине. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, опубликованном во вторник, 12 марта.

Комиссия приняла решение о допуске облигаций U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).

По информации FinClub, это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%. Сейчас они котируются по цене 99,77 долларов.

Также комиссия приняла решение о допуске акций корпорации Apple (код ISIN – US0378331005) к обращению на территории Украины. Сейчас они котируются по $182,22.

Источник: https://www.facenews.ua



