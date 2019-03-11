Юная Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире, а Порошенко вылетел из списка Forbes

Издание Forbes опубликовало 33-й ежегодный рейтинг миллиардеров мира. В рейтинг вошли 2124 человека, что на 84 человека меньше, чем в прошлом году. Сенсацией списке стала 21-летняя младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

Она уже заработала миллиард долларов и стала самой молодой обладательницей такого состояния в истории, среди тех, кто сам зарабатывал такие большие деньги.

Предыдущий рекорд принадлежал Марку Цукербергу, который заработал первый миллиард в возрасте 23 лет.

Госпожа Дженнер является владелицей компании Kylie Cosmetics, которую основала в 2015 году для продажи косметики онлайн. В начале она продавала наборы для ухода за губами.

По данным издания Forbes, компания Дженнер в 2018 году заключила соглашение с крупной американской сетью косметических магазинов Ulta на продажу ее товаров.

За первые шесть недель продаж в более чем тысяче магазинов сети клиенты раскупили косметики на 54,5 миллиона долларов.

Всего в 2018 году Kylie Cosmetics продала товаров на более 360 млрд долларов. Сейчас эту компанию оценивают в около 900 млрд долларов.

Самое удивительное тут то, что Kylie Cosmetics, кроме самой Кайли Дженнер, имеет в своем штате всего семь работников на полный день и пять на неполный.

Производством и рассылкой продукции занимается компания Seed Beauty, за онлайн продажи отвечает сервис Shopify.

За финансы и PR косметической компании отвечает ее мать Крис Дженнер, которая предоставляет такие услуги всем своим детям за 10% от прибыли.

Forbes подчеркивает, что Кайли Дженнер не нужно особо тратиться на рекламу своих продуктов, поскольку ее собственные аккаунты в Snapchat, Instagram, Facebook и Twitter охватывают аудиторию в более 175 млн пользователей.

Благодаря таким успехам госпожа Дженнер оказалась на 2057 месте мирового рейтинга богачей.



А как поживают украинские миллиардеры?



Среди украинских миллиардеров в списке Forbes изменений не произошло, хотя несколько изменились доходы.

Самый богатый украинец владелец СКМ Ринат Ахметов за год увеличил свое состояние с 5,5 до 6 млрд долларов и в мировом рейтинге занял 272 место.

За ним следует владелец компании по добыче железорудного сырья Ferrexpo Константин Жеваго (1511 место в мировом рейтинге), однако его состояние несколько сократилось - до 1,5 миллиарда долларов.

Третье место среди украинских миллиардеров делят акционер агрохолдинга МХП Юрий Косюк и владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne и трубной корпорации "Интерпайп" Виктор Пинчук - у них по 1,4 миллиарда долларов и 1605 место в мировом списке.

Совладельцы "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский имеют 1,2 и 1,1 миллиарда долларов, и занимают 1818 и 1941 позицию.

Последний среди украинских миллиардеров - владелец промышленно-инвестиционной группы "Смарт-холдинг" Вадим Новинский, который по оценкам издания имеет 1 млрд долларов (2057 место в мировом списке).

Итак - Петр Порошенко в этом списке отсутствует. в 2017 году он выбыл из первой десятки самых богатых людей Украины и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов. За год он потерял 40 млн долларов.

Источник: https://www.bbc.com



