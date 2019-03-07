Что Украина экспортирует в ЕС из продуктов питания

Украина наращивает экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщает Министерство аграрной политики, передает УНН. “По результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долл. И продемонстрировал рост почти на 22,5%”, — говорится в сообщении.

В денежном выражении экспорт продукции АПК вырос на 321 млн долл.

ТОП-5 зарубежных ценителей украинской аграрной и пищевой продукции возглавляет Египет, куда было экспортировано продукции на 153,6 млн долл. Второе место занимают Нидерланды (149,9 млн долл.), третье место в Индии (143,9 млн долл.), а далее следуют Испания (135,8 млн долл.) и Турция (112,3 млн долл.).

Лидером агропродуктовых поставок за границу в январе стала кукуруза. В денежном выражении экспорт продукта составил 537,6 млн долл.

Кроме того, украинские производители активно экспортировали сою — на 101,2 млн долл. Также, спросом за рубежом пользовалось украинское мясо и субпродукты домашней птицы. За указанный период сумма достигла 38,8 млн долл.

ТОП-10 продуктов, которые Украина продала мира в январе, выглядит следующим образом:

1) Кукуруза — 573,6 млн долл.

2) Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — 331,7 млн долл.

3) Пшеница и смесь пшеницы и ржи — 206,9 млн долл.

4) Жмых и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел — 110,1 млн долл.

5) Соя — 101,2 млн долл.

6) Семена рапса — 63,8 млн долл.

7) Мясо и субпродукты домашней птицы — 38,8 млн долл.

8) Ячмень — 26,8 млн долл.

9) Жмых и другие твердые отходы соевого масла — 24,1 млн долл.

10) Сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей — 21 млн долл.

Ранее сообщал УНН, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду.

В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.

Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.

Источник: https://www.unn.com.ua



