Конгресс США решительно настроен против Трампа, по их версии, он злоупотребляет властью

Конгрессмены собираются запросить документы у 60-ти физических и юридических лиц, чтобы выяснять, злоупотреблял ли президент США Дональд Трамп властью и чинил ли он препятствия правосудию. Также Трампа подозревают в коррупции.

О начале расследования заявил председатель юридического комитета Палаты Представителей США Джеральд Недлер, сообщает "Голос Америки".

По словам Недлера, конгрессмены запросят у 60-ти физических и юридических лиц документы в рамках расследования возможного препятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Трампа. Комитет хочет получить документы Министерства юстиции, сына президента Дональда Трампа младшего и финансового директора Фонда Трампа Аллена Вайсельберга.

"Мы собираемся начать расследование в отношении злоупотребления властью, коррупции и препятствования правосудию. Это наша работа – защищать верховенство права", – сказал конгрессмен.

Недлер уверен, то, что Трамп злоупотреблял властью, является очевидным фактом. При этом конгрессмен добавил, что вопрос импичмента пока не актуален. "Перед тем, как начать против кого-то процедуру импичмента, надо убедить американский народ, что это должно произойти", – сказал Недлер.

Белый дом, Министерство юстиции и Фонд Трампа на запрос предоставить комментарий по этим заявлениям не ответили.

Источник: https://www.golos-ameriki.ua



