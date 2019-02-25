Ученики и учителя просят президента и министра образования упростить программу ВНО

Соответствующая петиция под номером 22/050682-эп зарегистрирована на сайте Президента 19 февраля. «Прошу рассмотреть петицию об упрощении программы ВНО на 2019 и последующие годы. По состоянию на 15 февраля 2019 количество будущих абитуриентов уменьшилось на 30 процентов относительно 2017 года", - отметил автор петиции Клим Липовский.

По мнению автора петиции, это означает, что количество абитуриентов, претендующих на каждое место в высшем учебном заведении, будет меньше. КА если конкурс ниже - то меньше и потребность в баллах ВНО.

«Программа ВНО предполагает знание теории с 9 по 11 класс, а это - невозможно. Например, программа ВНО по математике предполагает знание 200 формул и умение ими пользоваться. ВНО невозможно сдать без репетиторов и дополнительной литературы, это бьет по кошельку людей, доход которых ниже среднего», - отмечает автор петиции.

Автор отмечает, что упрощение программы положительно повлияет на абитуриентов и не ухудшит работу высших учебных заведений. Также это снизит уровень стресса при подготовке к экзаменам.

Экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук тоже считает, что тесты ВНО - «анахронизм, система для угадывания» и требует радикальных изменений.

«На смену задач, предусматривающих простое воспроизводство знаний, событий, фактов, правил, формул, портретов, документов и т.п., должны прийти задачи, которые должны проверить навыки использования приобретенных знаний и демонстрацию полученных компетенций. Этого в современных тестах нет», - отметил Игорь Ликарчук.

По его словам, составители тестов, «выписавшись» за десять лет заключения ВНО, чтобы не повторяться, все больше выискивают в учебниках и программах малзначущие факты, события и т.д., и формируют из них задачи, забывая при этом простую истину, что все знать невозможно.

Кроме того, убежден педагог, нужно существенно пересмотреть формат заданий ВНО.

«Задача на поиск одного или нескольких правильных ответов - анахронизм, система для угадывания. А их в тестах украинского ВНО - до 90 процентов ", - отметил он.

Зато к тестам должны быть включены задания, которые требуют творческого и конструктивного подходов. А таких, по словам Игоря Ликарчука, почти нет.

«Уверен, что при решении этих проблем отпадет необходимость говорить про «упрощение» тестов. Потому что, по факту, они уже и так упрощенные: осталась одна видимость внешнего экзамена, который, между прочим, стоит госбюджету десятки миллионов гривен», - резюмировал он.

Источник: https://rozhyshche.rayon.in.ua



