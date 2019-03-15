Дела космические: израильский луноход, Dragon на МКС и Хаябуса на Рюгу

В межпланетном околосолнечном пространстве - настоящее столпотворение: всякие спутники и планетоходы летают по всей системе и бороздят уже не только Луну и Марс, но и какие-то мелкие астероиды. Если так будет продолжаться, на особо оживленных космических трассах понадобятся космические светофоры.

Израильтяне спешат на Луну

Израильская компания SpaceIL с помощью Илона Маска и его корабля Falcon 9 решила срочно отправить на Луну собственный ровер, чтобы не опоздать к разделу территорий. Пока китайцы изучают тайны обратной стороны нашего спутника и делают селфи Земли, израильтяне явно намерились освоить ночную красавицу и создать там сады по типу озеленения своих пустынь. С них станется. Очень возможно, что уже через два-три десятка лет мы будем есть лунные помидоры и лунные огурцы израильского производства.

В общем, история такова. Компания SpaceX 22 февраля осуществила свою 70-ю миссию — с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете-носителе Falcon 9 отправила в космос лунный космический аппарат «Берешит» израильской компании SpaceIL, а также индонезийский спутник связи PSN-6 (Nusantara Satu). Оба аппарата были успешно выведены на орбиту. Израильский луноход совершит посадку на спутнике Земли в начале апреля 2019 года и соберет пробы лунного грунта. В случае успеха миссии, Израиль станет четвертым государством (после СССР, США и Китая), посадившим космический аппарат на поверхность Луны.

На МКС теперь будут летать корабли Crew Dragon

На международную космическую станцию (МКС), которая у Земли пока что всего одна на всех, в свое время летали не только российские (а ранее советские) "Союзы", но и американские Шаттлы. Но после катастрофы 2011 года программа Шаттлов была свернута и единственными кораблями, которые доставляли людей на МКС, были российские.

И вот монополия россиян практически разрушена: NASA положительно оценило тестовый запуск к МКС космического корабля SpaceX Crew Dragon, который состоялся 2 марта.

Компания SpaceX уже получила $2,6 млрд, а компания Boeing - $4,2 млрд, чтобы создать стабильную систему запуска ракет и капсул для доставки американских астронавтов на МКС.

А на "Союзах", видимо, теперь будут доставлять только россиян. Естественно, это никак не поможет РФ в развитии космонавтики, скорее - осложнит процесс, так как финансирование проектов значительно снизится.

Японцы занимаются изысками даже в космосе

Пока Китай и Израиль занимаются Луной, а Маск нацеливается не столько на МКС, сколько на Марс, японские интеллектуалы решают куда более сложные и экзотические задачи. Попасть своим космическим аппаратом в какой-то там километровый Рюге, полетать вокруг него, выбрать на скалистой поверхности заурядного астероида шестиметровую площадку поровнее и аккуратно посадить полутонный кораблик (и все это всего за 250 миллионов долларов!) - это ли не фантастика в самом ярком ее проявлении.

Хаябуса-2 мог бы сесть еще в сентябре 2018 года, но это оказалось не так просто. Тогда умный зонд высадил на поверхность Рюгу исследовательские аппаратики − подпрыгивающие посадочные модули-роботы Rover-1A и Rover-1B. А в октябре еще один - 10-килограммовый посадочный модуль MASCOT, который за 17 часов успешно выполнил исследования состава грунта и свойств астероида, передав данные на орбитальный аппарат.

И вот 22 февраля 2019 года, в пятницу, Хаябуса, наконец-то, сам сел на поверхность Рюгу и занялся выполнением научной программы. Он возьмет образцы пород, после чего вновь выйдет на орбиту небесного тела. До конца года планируется еще две посадки на астероид и танталовая пуля, которая разобьет грунт, чтобы взять его на анализ. К 2020 году аппарат возвратится на Землю с собранными материалами. Орбита у Рюгу вытянутая и пересекает не только орбиту Земли, но и орбиту Марса, возможно, именно поэтому ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ.

Кстати, Хаябуса-1, стартовавший в далеком 2003 году, практически то же самое вытворял в 2005 году на астероиде Итокава. Он дважды садился на астероид. Первый раз неудачно: потерял маленького робота Миневру, но оставил там алюминиевую пластинку с именами 880 тысяч землян из почти 150 стран. Со второй попытки несчастный кораблик ударился о поверхность астероида, потерял ориентацию, повредил один из двигателей, но все же взял грунт и, в итоге, после невероятных приключений, доставил его на Землю в 2010 году. В его честь названа область на Плутоне - земля Хаябусы.

И самое интересное: Хаябуса - это по японски Сокол! Такая вот удивительная символика.

Ирина Шевченко, InfoKava



