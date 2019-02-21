Странные яйца: говорят, что Азию наводнили китайские подделки с гелевым и "резиновым" желтком

Жители Казахстана и Киргизии рассказывают, что в магазинах вдруг стали продавать странные куриные яйца с необычным составом. В Instagram выкладывают ролики, на которых видно, что желтки имеют гелевую или "резиновую" структуру. Эксперты пока молчат.

"Сегодня на работе показали "пластмассовые" яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с печатью. Когда сваришь, то белеют. Смотрите, аккуратно покупайте", - звучит голос за кадром очередного "сенсационного" ролика.

Президент Ассоциации птицеводов Руслан Шарипов предположил, что, скорее всего, в Восточно-Казахстанскую область попали синтетические яйца из Китая, которые ввиду своей низкой стоимости пользуются спросом среди представителей малоимущих слоев населения. Он заявил, что это единичный случай и жителям региона не о чем беспокоиться. В адрес управления охраны общественного здоровья также не поступило ни одной жалобы подобного характера.

Между тем накануне в соцсетях и мессенджерах Кыргызстана стало распространяться видео из Оша, где местный житель утверждает, что купил на рынке поддельные яйца с "резиновым" желтком и предупреждает о необходимости быть осторожным перед покупкой.

О том, что в Китае начали подделывать яйца, сообщалось еще в 2010 году. Тогда сообщалось, что такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, чем те, что появляются естественным путем. Подделки якобы очень похожи на оригинал, имеют скорлупу, "желток" и "белок".

Говорят, что такие яйца "создаются" при помощи бензоата соды, лактона, карбоксиметилцеллюлозы, карбида кальция, лизина и других веществ. Опасные для здоровья яйца отличаются повышенной хрупкостью скорлупы и запахом химикатов, который можно почувствовать при готовке. Кроме того, если поджарить химическое "яйцо", белок образует гораздо больше пузырей, чем естественный продукт.



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