Насиров требует 1 млн грн от врача, который установил отсутствие у него неотложной патологии

Экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в хищении государственных средств, через суд требует взыскать миллион гривен с врача Максима Соколова. Именно этот врач давал показания в суде по делу Насирова. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

После вручения подозрения (по мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко, чем нанес ущерб бюджету на 2 миллиарда гривен), которое состоялось в ведомственной больнице «Феофания», председатель ДФС Насирова госпитализировали с инфарктом.

4 марта 2017 его перевезли из «Феофании» в Институт кардиологии имени академика Стражеско, потому что Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало дело Насирова, обратилось к этому институту с просьбой обследовать его.

Интервенционный кардиолог Максим Соколов работает в Институте кардиологии имени Стражеско. Он провел обследование и впоследствии дал показания в суде, где озвучил факты о состоянии здоровья подозреваемого.

Адвокат Насирова раскритиковал вывод Института кардиологии, врачи которого установили, что у Насирова не обнаружено неотложной патологии.

Тогда Насиров подал гражданский иск в суд из-за того, что информацию о здоровье озвучили без его разрешения. Кроме того, адвокаты Насирова подали заявление в полицию, чтобы она возбудила дело из-за этого.

11 декабря суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Правительство заявило, что обжалует это решение.

Позже адвокат объяснил, что Насиров не может вернуться к работе без распоряжения правительства.

«Приходите в суд поддержать Максима Соколова! Нельзя допускать давления и запугивания граждан, которые не боятся говорить правду », - написала Супрун в Facebook.

Источник: https://hromadske.ua/





















