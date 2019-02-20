Торговля Украины с ЕС постепенно растет, хотя сальдо еще минусовое. Что мы им продаем

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза растет: в 2018 году товаров продано уже на $ 20,2 млрд (в 2016 году было около $ 16 млрд). Об этом сообщает пресс служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов.

Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд), минеральные продукты (13,4% в 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% в 1,036 млрд долларов).

Лидером среди потребителей украинских товаров стала Польша. Экспорт в эту страну вырос на 19,6% до 3,25 млрд долларов.

Больше всего покупали украинские зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, а также руды, шлаки, черные металлы и древесину.

Источник: https://me.gov.ua



