Курс валют

» » Торговля Украины с ЕС постепенно растет, хотя сальдо еще минусовое. Что мы им продаем

Новости

Все новости
Бизнес
Сегодня, 11:00
64
Версия для печати

Торговля Украины с ЕС постепенно растет, хотя сальдо еще минусовое. Что мы им продаем

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза растет: в 2018 году товаров продано уже на $ 20,2 млрд (в 2016 году было около $ 16 млрд). Об этом сообщает пресс служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов.

Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд), минеральные продукты (13,4% в 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% в 1,036 млрд долларов).

Лидером среди потребителей украинских товаров стала Польша. Экспорт в эту страну вырос на 19,6% до 3,25 млрд долларов.

Больше всего покупали украинские зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, а также руды, шлаки, черные металлы и древесину.

Источник: https://me.gov.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт