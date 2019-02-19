Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет более 11 млрд гривен

Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией по состоянию на 18 февраля 2019 составляют 11,38 миллиарда гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

По состоянию на 16:33 18.02 в госказну за счет оформления автомобилей с иностранной регистрацией поступило по факту - 11,38 млрд грн. Еще 13 февраля Государственная фискальная служба (ДФС) сообщала только о 10 миллиардах гривен поступлений за оформление таких транспортных средств.

Эти средства перечисляются исключительно в Пенсионный фонд.

Источник: https://sfs.gov.ua



