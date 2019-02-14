За два года, до конца 2019 года, в селах должно появиться 517 новых клиник

Еще в 2018 году в бюджете страны были заложены 5 млрд гривен на строительство сельских амбулаторий или мини-больниц с семейными врачами для оказания базовых медицинских услуг. В 2019 выделили еще 1 млрд. В общем, в течение 2 лет в селах должно появиться 517 новых клиник.

Сельская медицина развивается в соответствии с Законом о сельской медицине, принятым в 2018 году. Местным бюджетам в 2018 году выделили 5 млрд грн субвенции из государственной казны. Из них 4 млрд грн - сохранены на развитие сельской медицины еще в 2017 году - так называемые деньги Януковича, а еще 1 млрд грн - деньги из бюджета на 2018 год. В 2019 году к этим средствам добавлен еще 1 млрд.

За эти средства местная власть должна была в 2018 году провести тендеры и начать строить в сельской местности фельдшерско-акушерские пункты - ФАП.

Субвенция распределена между областями. Строиться амбулатории должны в соответствии с порядком, утвержденным МЗ и Минрегионстрой.

Именно этот документ определяет, где и какие амбулатории строить. Например, на несколько сел с населением до 1500 человек нужно строить маленькую амбулаторию, а с населением 15 тыс жителей - центр первичной медицинской помощи - ПТД.

Всего в Украине в 2018 году планируют построить 512 амбулаторий. В сентябре Минрегионстрой утвердил 443 проекта будущих медицинских учреждений. Строить собираются амбулатории моно-практики, в которых будут работать один-два врача, или клиники групповой практики, где будут работать от трех до семи врачей.

Развитие сельской медицины идет довольно активно. По данным Минрегионстроя от 14 сентября 2018 года, в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях началось строительство 27 амбулаторий.

Кроме этого, на 400 проектов получены документы на право собственности на земельные участки, в отношении 100 - объявлены тендеры на строительство, по 34 - определены генеральные подрядные организации на строительство. Информация о развитии системы здравоохранения в сельской местности систематически публикуется на официальной странице Минрегионстроя.

Но в некоторых регионах развивать сельскую медицину решили по старым схемам. Среди них - использование связанных между собой компаний, применение заговоров на торгах и отклонение "невыгодных" участников тендеров.

Центр противодействия коррупции увидел в проводимых тендерах много нарушений и начал расследовать, как тратятся государственные средства.

Нарушения, говорят в Центре, будут выявлены и устранены, а виновные понесут наказание.

Источник: https://www.pravda.com.ua



