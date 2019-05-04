Удивительные места Украины: романтичные уголки

Украинцы славятся своим романтизмом, мелодичными песнями, поэзией. Веками сохраняются легенды о влюбленных. И разве не об этом надо говорить весной, когда всё в цвету? Мы рассказывали о некоторых романтических уголках Украины. И вот - новый рассказ. По некоторым романтичным местам Украины проведет экскурсию музейщик со стажем Наталья Савенко, наш автор, заслуженный работник культуры.

До начала нашего путешествия взгляните на 200-гривневую купюру, на которой вы увидите одно из известных архитектурных сооружений города Луцка Волынской области.

Луцк. Романтика крепости

Луцкая крепость, за стенами которой разыгрывалась романтическая история любви красавицы и чудовища - Короля Яна III Собеского и Марысеньки (Марии Казимиру, француженки Даркьен), которая сразила его своей красотой еще будучи 14-летней девушкой. Но Марию выдали замуж за мужчину, значительно старше её. Однако, Ян - будущий король Речи Посполитой и Марысенька не прерывали свое общение и оставили на память в истории свою любовную переписку в количестве 4000 писем. В 1665 году они все-таки воссоединились.

В истории Луцка, областного центра Волынской области, имеется множество романтических повестей, которые украшают замки и монастыри, дворцы и сады, выстроенные в честь любимых. Например, романы князя Любарта – Дмитрия Гедеминовича и княжны Агрипины, воеводы Иеремея Вишневецкого и Гризельды. Рассказы о них переносят нас из 14-го в 17-й век.

В подарок любимой - дендропарк

Но не только замки и дворцы возводили в честь любимых. В подарок, например, был заложен дендропарк Софиевка, который раскинулся на территории более полутораста гектаров на окраине старинного города Умани Черкасской области. Эта романтичная история связала два имени – воеводы Станислава Щенсного - Потоцкого и красавицы гречанки Софии де Витт. Но судьба Софии не была поначалу столь радужной, ее еще в 17 лет, чтобы поправить свое бедственное положение, продала в Турцию мать. Польский посол, первый владелец, перепродал ее сыну коменданта крепости Йозефу Витта, уплатившему 10 тысяч злотых. Затем происходит встреча с графом Станиславом Щенсным-Потоцким, который отдал первому мужу Софии почти 2 миллиона злотых компенсации! Интересно, что с годами размер платы увеличивался! В 1896 году, чтобы угодить жене, граф начинает строительство Софиевки. Уникальные достопримечательности дендропарка, такие как огромная чугунная змея, Кавказская горка, скала Бельведер с красивой статуей Аполлона, Терраса муз, Большой каскад и каскад «Три слезы», Темпейская долина, Громовый грот и грот Венеры- богини любви и красоты, настоящая летопись взаимоотношений этой пары.

Киевское купе советника Ковалевского

В Киеве на улице Филиппа Орлика сохранилось здание в виде небольшого средневекового замка. Построен он был в 1912 году украинским архитектором Алешиным для советника Н.В.Ковалевского. Но замок этот не простой, одна из комнат - копия вагонного купе, как память о счастливой первой встрече Николая Викторовича с его женой. Говорят, что было даже изготовлено устройство, которое раскачивало "купе" как во время движения поезда, хотя во время реставрационных работ таковое обнаружено не было.

Клеваньский Тоннель Любви

Местом украинской романтики, природным феноменом считается тоннель любви. Он находится на железнодорожном пути в Ривненской области. Тут деревья и кусты заросли в форме арки, которая тянется вдоль колеи на протяжении 4 км, а две рельсовые колеи будто символизируют судьбы, что идут рядом. Сюда приезжают влюбленные пары, они проходят сквозь тоннель, загадывают желания, сажают цветы. Трижды в день тут проезжает поезд. Японский режиссер Акийоши Имазаки снял об украинском чуде фильм «Клевань: Тоннель Любовь».

Время рождает новые символы, оберегающие любовь, придающие городам и селам уникальную романтическую атмосферу. Это разнообразные инсталляции на тему «Влюбленное сердце», мосты, скамейки и аллеи влюбленных, памятники и др. А есть целые города пропитанные такой атмосферой.

Черновцы. Сердце для любимой

На горе Домники в бывшей резиденции буковинских митрополитов в церкви трех святителей имеются огромные венецианские зеркала. Да не простые говорят, а те, которые способны омолодить любую женщину, которая в них посмотрит… Черновцы сравнивают с «Малой Веной», иногда с «маленьким Парижем», что придает этому городу романтический ореол. Только здесь в полдень трубач выходит на балкон ратуши, чтобы сыграть романтичную "Маричку" – «А на тому боці, там живе Маричка…». Местные жители любят рассказывать легенду, как в былые времена городские улицы подметали розами. Усиливает эту атмосферу инсталляция «Сердце любви» с надписью: «Это сердце я посвятил любимой и всем влюбленным мира». И как бы в подтверждение этому к местному лебединому озеру слетаются на зимовку птицы, символизирующие верность в любви.

Харьковские символы любви

В 2002 году в Харькове был установлен памятник Влюбленным, автором проекта стал студент ХГАДИ – Дмитрий Иванченко. Фигура парня и девушки слились в поцелуе. После реставрации, памятник стал фонтаном, и тотчас же родилась новая традиция: молодожены обрызгивают губы водой из фонтана, целуются, и это символизирует вечную любовь. В 2011 году в городе появилась скамейка влюбленных, а, чтобы наполниться энергией любви, нужно прикоснуться к крыльям амура со стрелой, находящихся рядом. Харьковчане пошли еще дальше – они установили уменьшенную копию французского символа любви – Эйфелеву башню.

Памятник невесте в Николаеве

Николаев считается городом невест в Украине, именно потому возле Центрального ЗАГСа здесь расположен памятник Невесте, ожидающей свою любовь. Говорят, что если потереть фату девушки, то влюбленные пары никогда не расстанутся.

В завершение этого краткого обзора удивительных романтических мест в Украине вспомним о городке Самбор на Львовщине. Сюда в местную церковь Рождества Пресвятой Богородицы приезжают пары попросить милости пронести любовь через всю жизнь. Здесь хранятся мощи святого Валентина, а 13 февраля в день влюбленных их выносят для поклонения.

Это, безусловно, далеко не все романтические места Украины - она полна тайн, очарования и надежд. Романтика там, где присутствует любовь...

Наталья Савенко, InfoKava

Фотографии взяты из открытых источников