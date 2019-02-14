В Украине взялись за недобросовестных работодателей, которые платят зарплату в «конвертах»

Кабинет министров, указывая на высокий процент неофициальных зарплат на рынке труда, издал распоряжение, поручив профильным службам совершать рейды на предмет теневой занятости. Как сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС), плодом этих усилий стало поступление дополнительных 1,3 млрд гривен в государственный бюджет.

В то же время, по данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в течение прошлого года 1 738 работодателей были оштрафованы за нарушения при оформлении сотрудников. В целом, в 2018 году было официально трудоустроено около 600 тысяч людей, информируют в ГФС. Власти обещают продолжить активную борьбу с неформальным сектором и в текущем году.

Как бы там ни было, уровень «тени» на рынке труда остается довольно высоким - около 50%.

«Во время каждой второй проверки по вопросам официального трудоустройства – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», – заявил в СМИ исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

Напомним, сегодня с зарплаты взимаются единый социальный взнос (ЕСВ), идущий преимущественно на потребности Пенсионного фонда, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который оседает как в местных, так и центральном бюджете, и военный сбор (ВС). Ставка НДФЛ составляет 18%, а военного сбора – 1,5 %.

ЕСВ подлежит оплате за счет работодателя. К сожалению, действующие налоговые правила не мотивируют предприятия и фирмы выдавать «белую» зарплату, несмотря на то, что еще в 2016 году была проведена реформа уплаты ЕСВ со снижением ставки с 38% до 22%.

Эксперты говорят, что последовательное уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда — это необходимость. Сейчас украинцам приходится «отдавать» государству почти половину своей заработной платы. Так, общая ставка налогообложения составляет 41,5%.

В течение 2018 года в госбюджет поступило 228 млрд гривен от уплаты данного взноса. Это больше, чем в 2017 году, на 47,2 млрд гривен, но ниже планового показателя, признались в Министерстве финансов. Так, в Пенсионный фонд поступило 192 млрд гривен, вместо ожидаемых 208 млрд. Недостачу в 16 млрд гривен опять пришлось покрывать за счет бюджетной дотации. Получается, что сегодня рост «минималки» и зарплат по стране, который опережает темпы экономики, не в состоянии компенсировать все расходы на пенсии, которые также растут. Более того, со стороны ряда предприятий фиксируется задолженность по уплате ЕСВ.

Ситуация может усугубиться, если будет поддержана инициатива Министерства социальной политики относительно расширения базы начисления ЕСВ (повышение верхней планки максимального ЕСВ до 25 минимальных зарплат). Такой шаг, по мнению заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова и экспертной среды, будет стимулировать бизнес уходить в тень, хотя министр Рева верит, что поступления, наоборот, увеличатся на 10 млрд гривен.

«Это противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся с 2015 года. Снижение ЕСВ до 22% было одним из достижений, оно действительно способствовало детенизации труда», – заявил М. Нефедов, добавив, что существует множество вариантов уклонения от уплаты взноса.

Сегодня в Украине насчитывается 15,7 млн занятых украинцев, при этом в неформальном секторе, по данным Государственной службы статистики, работает более 3,5 млн граждан. Но это, подчеркнем, официальная информация. В тени же могут находиться, по разным оценкам, до 200 млрд гривен зарплат.

Стимулом для легализации реальных зарплат граждан может стать, как говорилось выше, снижение налогового бремени, ликвидация коррупционного давления со стороны профильных органов, создание независимой судебной системы, усиление роли дерегуляции, а также дополнительные инструменты по защите частной собственности.

«Нынешний год не будет благоприятен для детенизации, поскольку в связи с предстоящими выборами уровень неопределенности достаточно высок», - заявил Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

Источник: https://sfs.gov.ua



