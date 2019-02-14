Откуда мы берем деньги и на что их тратим: рассказывает служба статистики

Что нам рассказывает Государственная служба статистики по поводу доходов и расходов домохозяйств Украины в 2018 году? Что у нас средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 составил 9,4 тысячи гривен в месяц, а средние расходы на самое необходимое - 90 процентов этой суммы.

Об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службой статистики.

Состав домохозяйства в среднем составляет 2,11 человека.



Сколько и откуда мы получаем



Структура совокупных доходов в основном состоит из оплаты труда - 5569,17 грн (55%); пенсии - 1746,91 грн (17,2%) и доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости - 620,97 грн (6,1%).

Также в структуру доходов домохозяйств входят пособие от родственников и других лиц - 405,78 грн (4%); доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи в наем недвижимости) - 346,77 грн (3,4%) и продажи сельскохозяйственной продукции - 314,12 грн (3,1%).

Меньшую долю в структуре доходов украинцев составляют льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными - 190,40 грн (1,9%); стипендии - 26,24 грн (0,2%); алименты - 23,44 грн (0,2%) и другие денежные доходы - 157,05 грн (1,7%).

Неденежные доходы составляют 507,93 грн. Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупных ресурсов).



На что мы тратим свои деньги



На приобретение продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.

На продукты одно домохозяйство тратило 3332,29 грн в месяц. Наибольшую долю (23%) в структуре расходов занимали мясо и мясопродукты.

15,8% расходов приходится на хлеб и хлебопродукты (552,71 грн в месяц), 12,8% - на молоко, сыр и яйца (444,45 грн).

На овощи, включая картофель, граждане тратят 8% (279,45 грн), на фрукты - 6,1% (213,08 грн).

На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8% или 601,94 грн в месяц.

На алкоголь приходится 1,3% (86,15 грн), на табачные изделия - 2,3% (174,19 грн).

Доля расходы на одежду и обувь составляет 6,3% (475,09 грн), медицину - 4,2% (311,59 грн), транспорт - 4,6% (343,29 грн), отдых и культуру - 2, 6% (192,26 грн), образование - 1,3% (98,70 грн), рестораны и гостиницы - 3,8% (286,19 грн).

В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц).

К непотребительским денежным расходам (788,65 грн в месяц) относятся расходы на личное подсобное хозяйство - 139,66 грн, помощь родственникам, другим лицам - 242,2 грн, приобретение недвижимости - 32 грн, капитальный ремонт, строительство жилья и других построек - 40,83 грн, приобретение акций, сертификатов, валюты, вклады в банки - 314,41 грн, алименты - 7,93 грн, налоги, сборы, взносы 1,06 грн, другие расходы - 10,56 грн.

Источник: www.ukrstat.gov.ua



