В Украину инвестируют миллионы: подписаны важные соглашения

В Давосе были подписаны два важных соглашения для Украины, которые в ближайшие годы принесут экономике страны сотни миллионов долларов для развития.

Одно – о создании фонда для инвестирования в Украину на 200 миллионов долларов, которые направят малому и среднему бизнесу, другое – о строительстве одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около 450 миллионов долларов,– сообщил глава государства на инвестиционной конференции Dragon Capital.

Напомним.

Сегодня доля Европейского Союза в структуре экспорта Украины составляет 42,6%, а доля Российской Федерации – 7,7%. В 2018 году Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем в любой другой год в истории двусторонних отношений, а за последние три года объем торговли Украины с ЕС вырос на 55%.

Источник: https://www.obozrevatel.com



