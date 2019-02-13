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Сегодня, 17:00
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Наконец-то экономика Украины выглянула из тени, считает Гройсман

Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2018 снизился на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 32%. Это - самый низкий уровень теневой экономики за последние 10 лет.

А общий уровень теневой экономики на начало 2019 года, по методу убыточности предприятий, составил 22% ВВП. Об этом говорится в обнародованном в понедельник отчете Министерства экономического развития (МЭРТ).

Наибольший уровень теневой экономики традиционно обнаружил метод "расходы населения - розничный товарооборот" - 49% ВВП. А по методу убыточности предприятий уровень теневой экономики составил 22% ВВП, что соответствует уровню аналогичного периода 2017 года.

Источник: http://ua1.com.ua


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