Украина получила заказ на ремонт самолетов Boeing

Госпредприятие "Завод 410 гражданской авиации" уже начало освоения услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing. Сейчас на территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.

"По завершении этапа подготовки специалистов и сертификации производства, предприятие сможет значительно расширить свои возможности, самостоятельно выполняя работы по обслуживанию современной авиационной техники", - говорится в сообщении.

Завод планирует обслуживать 5 самолетов Boeing-737 в год с постепенным увеличением к 2024 году до 40 самолетов в год.

ГП "Завод 410 гражданской авиации" - государственное предприятие авиационной промышленности Украины, расположенное в Киеве.

Предприятие осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию самолетов и вертолетов.

Источник: https://www.epravda.com.ua



