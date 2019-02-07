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Сегодня, 09:30
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В школе теперь бесплатно дадут ученикам не только бумажные, но электронные учебники

Доступ к электронным учебникам, право использования которых приобретено государством, ученики и учителя будут получать через Национальную образовательную электронную платформу. Сейчас, по словам министра, почти готово ядро ​​платформы и принятое решение станет одним из важных шагов к наполнению ее необходимым контентом.

Государство бесплатно обеспечит учеников и учителей не только бумажными учебниками, но и электронными. Это заложено в новый «Порядок обеспечения учебниками и пособиями соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников», который утвердил Кабинет Министров 23 января 2019 года.

«В Законе «Об образовании» мы впервые предположили, что государство гарантирует бесплатное обеспечение не только бумажными, а также электронными учебниками. Теперь Правительство приняло Порядок, которым определяется конкретный механизм этого. Причем, я хочу подчеркнуть, что речь идет и об электронных версиях бумажных учебников в формате pdf, и о собственно электронных учебниках и учебниках с аудиосопровождением», - пояснила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Бесплатно учебниками будут обеспечивать тех, кто получает полное среднее образование не только в школах и учреждениях профобразования (как это было раньше), но и в колледжах и техникумах. Педработники будут получать кроме учебников и учебно-методическую литературу.

Источник: https://pedpresa.ua


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