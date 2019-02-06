Надо уметь безопасно пользоваться интернетом: пять шагов, чтобы обезопасить себя

Google делится лучшими практиками и инструментами безопасности, чтобы сделать Интернет безопасным для всех. Есть несколько простых действий, которые вы можете выполнить, чтобы сделать вашу информацию еще более защищенной. Найдите время и укрепите свою онлайн-безопасность, выполнив следующие пять действий.



1. Следите, чтобы ваше программное обеспечение было обновлено.

Чтобы защитить себя в Интернете, убедитесь, что на всех устройствах всегда используется последняя версия программного обеспечения. Результаты опроса Harris Poll показывают, что в то время как 79% респондентов заявили, что понимают важность обновления программного обеспечения, одна треть людей сказала, что они обновляют свои программы не регулярно или не уверены, обновляют их или нет. Некоторое программное обеспечение, например Chrome, будет обновляться автоматически, поэтому вам никогда не придется беспокоиться об этом самостоятельно. В других службах, которые присылают уведомления, когда наступает время для обновления, не нажимайте "напомнить мне позже" - лучше уделите немного времени, чтобы сразу установить эти обновления.



2. Используйте уникальные пароли для ваших учетных записей.

Двое из трех (65%) респондентов в опросе заявили, что повторно используют тот же пароль для нескольких аккаунтов. Но использование одного и того же пароля для входа в нескольких учетных записей увеличивает риски. Это похоже на то, как использовать один ключ для вашего дома, машины и офиса - если кто-то получит доступ к одному, все они могут быть сломаны. Создайте уникальный пароль для каждой учетной записи, чтобы устранить этот риск, и убедитесь, что каждый пароль трудно угадать, и он содержит по меньшей мере восемь символов.

Но запомнить много различных паролей трудно. Рассмотрите возможность использования менеджера паролей (например, встроенного в браузер Chrome), который поможет вам создать, защитить и отслеживать все пароли для учетных записей в Интернете.



3. Настройте номер телефона или адрес электронной почты для восстановления доступа к аккаунту и следите за их актуальностью.

Большинство людей сообщили, что дополнительный адрес электронной почты (87%) или мобильное устройство (73%), привязаны к их учетной записи для восстановления - и это замечательно.

Добавление учетной к записи информации по восстановлению может помочь вам быстрее вернуться в свой аккаунт, если вы потеряете доступ или не можете войти. Для многих веб-служб, в частности учетной записи Google, наличие опции восстановления доступа может помочь вам сообщить о наличии подозрительной деятельности в вашем аккаунте или, если вам нужно заблокировать кого-то от использования вашего аккаунта без разрешения.

Чтобы настроить в вашем аккаунте Google информацию для восстановления, посетите веб-сайт security.google.com и выберите «Способы подтверждения вашей личности".



4. Установите двухэтапную аутентификацию.

Настройка двухэтапной проверки значительно уменьшает вероятность того, что кто-то получит неавторизованный доступ к вашей учетной записи. К сожалению, каждый третий респондент (31%) сказал, что не использует двухэтапную аутентификацию, или не знает, использует ее или нет.

Двухэтапная проверка требует от вас сделать еще один шаг для входа в свой аккаунт кроме имени пользователя и пароля. Примеры второго шага проверки включают шестизначный код, созданный программой, подсказку, полученную на надежном устройстве, или использования физического ключа безопасности. Чтобы настроить двухэтапную аутентификацию аккаунта Google, посетите g.co/2sv.



5. Сделайте проверку безопасности Google.

Проверка безопасности предлагает персонифицированные и действенные рекомендации, которые помогут вам повысить безопасность вашего аккаунта Google.

Прохождение проверки безопасности не только помогает повышению вашей безопасности при использовании Google. Проверка также содержит полезные советы, которые помогут усилить вашу защиту в сети, например, напомнит вам о добавлении функции блокировки экрана вашего мобильного телефона и покажет, на каких сайтах и ​​программах вы возможно зарегистрировались, используя ваш аккаунт Google.

Источник: https://ukraine.googleblog.com



