Что и сколько мы едим по сравнению с миром

Данные статистики опровергают утверждение министра Ревы, что наши люди едят больше, чем немцы. Все ровно наоборот. Причем украинцы с каждым годом едят все меньше. Или украинцев становится все меньше.

Заявление министра соцполитики Андрея Ревы о том, что украинцы едят больше, чем немцы, не выдерживает критики. По его словам, у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев – всего 14%. Но так дело обстоит, по мнению министра, не потому, что зарплаты немцев в разы выше, чем у украинцев, а потому что ... украинцы больше едят.





Что едят украинцы?

Согласно данным Госсстата Украины, в месяц среднестатистический украинец съедает более 76 кг еды. За 2016 год, получается, украинские домохозяйства в среднем съели 914 кг продуктов питания.

При этом в рационе украинцев, судя статистическим данным, преобладают молочные продукты (19,6 кг в месяц) и яйца (19 кг). Если посчитать за год, получается 235,2 и 228 кг соответственно.

Немного меньше в Украине едят овощи и баштанные (110 кг в год), а также хлеб и хлебные продукты (99,6 кг), картошку (80,4 кг).

Мясо и мясные продукты – лишь на шестом месте в рейтинге самых потребляемых продуктов в Украине (56,4 кг в год). Следом – фрукты, ягоды, орехи, виноград (39,6 кг).

В среднем за год украинцы съедают 32,4 кг сахара (по 2,7 кг в месяц), а также 18 кг масла и других растительных жиров.

А меньше всего употребляют рыбы и морепродуктов – всего 14,4 кг в год.

Если сравнить данные за 2016 год с предыдущими, потребление продуктов питания в украинских домохозяйствах с годами не растет, а только снижается. Например, с 2010 по 2014 год украинцы позволяли себе на 1 кг яиц в месяц больше, чем сейчас. А потребление мяса упало с 5,1 килограмма на человека до 4,7. Меньше стали есть и фруктов, рыбы, картошки, сахара. И лишь потребление молочных продуктов немного выросло.





Что едят немцы?

Теперь посмотрим на статистику потребления продуктов питания в Германии.

В чем-то рацион наших стран похож. Немцы также едят много молочных продуктов (молоко, масло, сыра). Но на втором месте у них – фрукты, на третьем – овощи, салат. Следом идут мясо, хлеб, картошка. Потом – цитрусовые. Меньше всего немцы едят жиров и масла, а также рыбы – как и украинцы.

Некоторые продукты, которые есть в пищевой корзине у украинца, вообще не входят в рейтинг Германии. Например, не учитывают в рационе немцев сахар и яйца. Зато в немецкой статистике цитрусовые внесены в отдельную от фруктов категорию.

Но в количестве и качестве потребляемых за год продуктов наши страны кардинально отличаются.

Если за год среднестатистическое домохозяйство в Украине съедает 235,2 кг молочных продуктов, то в Германии – более 400 килограмм! Почти в два раза больше.

Показатели потребления почти по всем типам продуктов выше, чем в Украине. К примеру, фруктов житель Германии съедает 99,9 кг в год, а украинские домохозяйства – лишь 39,6 кг. В 2,5 раза меньше. Если украинец съедает 56,4 кг мяса в год, то немец – ровно на 30 кг больше.

Ненамного выше в Германии потребление жиров, всего на 1 кг: в Украине – 18 кг, в Германии – 19,2.

Зато украинцы почти на 20 килограмм обгоняют немцев в поедании овощей (110 кг в год против 91,8 кг) и хлеба (99,6 кг против 80,6 кг), и почти на 30 кило – картошки (80,4 кг против 53,1 кг).





А в мире?

Если по данным Госстата Украины, на еду украинцы тратят 49,8% дохода, то по расчетам Vexcash расходы в нашей стране на питание несколько меньше – 38,1%. Это 75 евро (из среднего дохода 198 евро в месяц).

Так, согласно данным компании, в Германии расходы на еду составляют 10,3%. Это 355 евро в месяц при доходах в среднем 3,5 тысяч евро.

"Государства, имеющие более высокий показатель ВВП, тратят гораздо меньше на пищу, чем страны с более низким средним уровнем дохода", – отмечают аналитики. – Многие европейские страны, а также промышленно развитые страны, такие как США, Канада, Сингапур, Австралии и Объединенные Арабские Эмираты не превышают отметку 15% в расходах на продукты питания".

Кроме того, люди в более благополучных странах тратят больше денег на потребительские товары и отдых, отмечают в Vexcach .

Меньше всего, ожидаемо, тратят на еду американцы – всего 4,6% (при этом, согласно данным организации OECD, каждый второй взрослый и каждый шестой ребенок в США имеет избыточный вес или страдает от ожирения – Прим.Ред.).

А вот больше всего на еду тратят в Нигерии – 56,4% дохода. В пятерке анти-лидеров этого рейтинга также – Кения (46,7%), Камерун (45,6%), Казахстан (43%), Алжир (42%). Украина с ее 38,1% – на 11 месте.

Источник: https://www.msp.gov.ua



