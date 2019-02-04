Будущих учителей и врачей, которые планируют после обучения работать в селах, в первую очередь зачислят на бюджет

В этом году абитуриенты, которые хотят работать в сельской местности, впервые смогут воспользоваться правом первоочередного зачисления на бюджет. Оно распространяется на будущих врачей и учителей, которые выберут обучение по специальностям «Образование / Педагогика» и «Здравоохранение».

Чтобы разъяснить на местах, как должно происходить конкурс по отбору абитуриентов, МОН подготовило соответствующие методические рекомендации.

«Право первоочередного вступления получат те, кто предварительно пройдет конкурс и заключит соглашение на отработку в селе или поселке городского типа не менее 3 лет. Эта работа проводится на региональном уровне. Конкурс организует облгосадминистрации (ОГА) на основе прогноза местных советов о необходимости в специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием», - пояснил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Он призвал ОГА активнее использовать эту возможность и информировать о ней абитуриентов, ведь конкурсы должны быть объявлены до 1 марта, а до 30 апреля - уже должны быть их результаты.

ОГА сами определяют порядок и условия конкурсов. Это, в частности, касается требований к конкурсантам и перечня документов. В то же время МОН советует одним из критериев определить место жительства участника. «Таким образом поддержка будет оказана тем детям из сел, которые хотят получить высшее образование и вернуться работать к себе домой», - подчеркнул Олег Шаров.

Сспециальнисть, срок и образовательный уровень, которые планирует выбрать конкурсант, должны совпадать с определенной потребностью в специалистах. Участники должны быть предварительно ознакомлены со своими обязанностями по обучению и отработки. При этом местные советы, которые дают заказ, обязаны принять решение об обеспечении будущих работников бесплатным жильем на срок не менее 3 лет.

Источник: https://mon.gov.ua/



