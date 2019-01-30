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Вчера, 23:33
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В Румынии на три года заморозили цены на газ для населения

Национальное агентство регулирования энергетики Румынии заверило граждан, что цены на газ и электроэнергию для населения в Румынии останутся на нынешнем уровне до 2022 г.

«Цены на природный газ заморожены с 1 января 2019 до 28 февраля 2022 г.», — говорится в сообщении. Аналогичная процедура вступит в силу с 1 марта нынешнего года и на цены на электроэнергию.

При этом бытовые потребители газа и электроэнергии, которых не устраивают нынешние цены, в праве расторгнуть контракт и выбрать себе других поставщиков энергоносителей с более выгодным предложением.

В 2018 году кубометр газа для населения в Румынии стоил, примерно, 10 грн./куб. м, при минимальной заработной плате чуть более 400 евро.

Источник: Hubs

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