Украинские спасатели получат китайские бульдозеры и пожарные машины

На протяжении ближайших двух лет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получит от Китая более 50 единиц спецтехники, среди которой: автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и лестницами.

Соответствующее соглашение с КНР, проект которого одобрило правительство, подпишет министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Кроме того, Китайская народная республика направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.



Источник: http://ukrrudprom.com