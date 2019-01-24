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Украинские спасатели получат китайские бульдозеры и пожарные машины

На протяжении ближайших двух лет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получит от Китая более 50 единиц спецтехники, среди которой: автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и лестницами.

Соответствующее соглашение с КНР, проект которого одобрило правительство, подпишет министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Кроме того, Китайская народная республика направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.


Источник: http://ukrrudprom.com 

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