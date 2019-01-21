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Сегодня, 09:00
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Искусственного интеллекта еще, в принципе, нет, но его этику уже изучают

Изучать этичность искусственного разума хочет Фейсбук вместе с Мюнхенским техническим университетом: они уже заключили соглашение о сотрудничестве в области изучения этических проблем, возникающих в ходе применения технологий искусственного интеллекта.

«Сегодня Facebook объявляет о партнерстве с Мюнхенским техническим университетом с целью поддержки создания независимого центра исследования этики ИИ. Институт этики искусственного интеллекта, который будет поддержан начальным грантом Facebook в 7,5 млн долларов сроком на пять лет, поможет продвинуться вперед в области изучения этики новых технологий и будет исследовать фундаментальные проблемы, затрагивающие применение и влияние ИИ», - отметил директор управления прикладного машинного обучения Facebook Хоакин Киньонеро Кандела.

Он пояснил, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается американский оператор одной из самых популярных в мире социальных сетей. «Однако при огромном потенциале ИИ представляет собой сложные проблемы, индустрия IT не может решить самостоятельно, поэтому независимый академический вклад института сыграет важнейшую роль в углублении знаний в области этических аспектов данных тем», - отметил Кандела. Он напомнил, что Facebook является одним из основателей Общества по искусственному интеллекту.

Организация объединила академические, исследовательские, общественные организации, компании, разрабатывающие и используют технологии ИИ, а также другие объединения, изучающих влияние ИИ на различные сферы. Партнерство было создано для изучения и определения лучших методик использования технологий ИИ, улучшения их понимания в обществе, предоставление открытых площадок для дискуссий на эту тему, а также для изучения влияния технологий ИИ на людей и общество в целом.


Источник: facebook






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