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Сегодня, 10:00
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Мертвый тополь превратился в библиотеку в штате Айдахо

В Коура-д'Ален, штате Айдахо, местная жительница решила превратить мертвый тополь, которому уже 110 лет, в волшебный домик с книгами для своих соседей. Об этом говорится на сайте My Modern Met.

Когда дерево начало гнить, женщина решила превратить его в нечто особенное, чем просто срубить и выкорчевать. Так и появилась инсталляция, которая приносит пользу.

Теперь книгу может взять любой желающий - как и положить туда свою.

Маленькая библиотека включает в себя каменные лестницы, стеклянные двери, теплый интерьер и внешнее освещение. Даже в небольших деталях проект сохраняет свою литературную цель, ведь чуть выше дверного проема размещены миниатюрные книги, которые напоминают о великих классиках.

Стоит добавить, что библиотека возникла при поддержке организации Little Free Library, которая помогает создавать так называемые "пункты чтения". Благодаря этой оганизация сейчас существует уже 75 000 мини-библиотек в 88 странах мира.


Источник: http://likeme.pp.ua








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