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Сегодня, 05:04
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В Техасе арестовали 73-хлетнего маньяка-«инопланетянина», которому светит почти 400 лет тюрьмы

Арнольда Уайта арестовали сотрудники ФБР. Прес-секретар ФБР Даррелл Джонсон рассказал, что задержанный сразу дал признательные показания, не отрицая, что за 40 лет под видом инопланетянина выкрал в Неваде, Калифорнии, Нью-Мексико, Техасе и других щтатах США  79 человек. Он так обставлял свои жуткие действа, что жертвы действительно верили, что выкрадены «чужими».

Маньяк использовал старый грузовик, который превратил в некое подобие фантастической операционной, одевался в жуткие костюмы, применял к жертвам галлюциногены и устраивал спецэффекты не хуже голливудских.

Вначале шериф и полиция Ель-Пасо (штат Техас) расследовали четыре случая похищения людей в 1990-х годах. Но постепенно вскрывались все новые эпизоды, и к расследованию подключилось ФБР.

Уайт рассказал, что вначале, находил способ напоить или накормить жертву смесью галлюциногенов (LSD и PCP), а когда они впадали в бессознательное состояние - переносил в свой «госпиталь». Он даже сделал имитацию инопланетных хирургических инструментов и секс-игрушек, которыми «исследовал» жертв.

Чаще всего жертвами становились доверчивые одинокие люди, именно поэтому преступнику так долго удавалось оставаться не пойманным. Но были среди потерпевших и известные бизнесмены.

Арнольду Уайту выдвинуто 347 криминальных обвинений, включая похищение, сексуальное насилие, использование в отношении жертвы наркотиков и контролирующих веществ. Следствие продолжается. Если он сознается во всех преступлениях, ему грозит 382 года жизни в тюрьме.  

Суд состоится в январе. Во внесении залога арестованному отказано.

 

Источник: worldnewsdailyreport

 






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