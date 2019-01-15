Житомирский национальный агроэкологический университет развивает аэрокосмическую сферу

Житомирский национальный агроэкологический университет подписал соглашение о сотрудничестве в сфере космической, научной и научно-технической деятельности с Национальным центром управления и испытаний космических средств, а также с ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева. Кроме этого, 25 января в 11.00 на базе ЖНАЕУ пройдет форум "Космические технологии в агробизнесе и экологии".

"Предметом соглашения является сотрудничество в сфере разработки и испытания электро- и радиоизмерительной аппаратуры, устройств для информационно-коммуникационных технологий; средств мониторинга наземных объектов и контроля окружающей среды; деталей и узлов механического и каркасно-штамповочного производства, - - пояснил ректор ЖНАЕУ Олег Скидан. - Отдельным аспектом соглашения является вопрос перспектив применения беспилотного авиационного комплекса "SPECTATOR" для аграрного сектора. "Spectator" обеспечивает мультиспектральных обследования максимальной площади сельскохозяйственных полей с воздуха, получения изображения с высоким разрешением в мультиспектральном диапазоне определенных культур, возможности обработки изображений после полета ".



Источник: https://pedpresa.ua































