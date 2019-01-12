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Бизнес / Энергетика
Сегодня, 08:20
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За некачественное электроснабжение украинцы получат компенсацию

Распределители и поставщики электроснабжения будут выплачивать компенсацию для потребителей электроэнергии за низкое качество предоставленных услуг. Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Компенсацию будут назначать в том случае, если предприятие-распределитель или поставщик электроэнергии — нарушит установленные стандарты качества оказания услуг для бытовых и небытовых потребителей. Речь идет о таких услугах:

выдача техусловий на присоединение;
восставновление снабжения электроэнергией;
проверка счетчика;
ответ на письменное обращение;
качественное снабжение электроэнергией.

В случае выявления перечисленных нарушений предприятие обязано сообщить потребителю о предоставлении компенсации. Компенсация будет предоставляться через уменьшение счета потребителя за услуги электроснабжения. Компенсация должна быть предоставлена в течение 75 дней после обнаружения некачественной услуги.

Как отмечается, за просрочку указанного времени на предоставление компенсации, сумма компенсации будет увеличиваться. Размер компенсации определен регулятором как 100-200 грн для бытовых потребителей и 200-600 грн для небытовых потребителей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине вводят новые правила оплаты за электроэнергию. Стоимость услуг для украинцев остается неизменной, а внешний вид платежки поменяется. После 1 февраля потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами.

Также мы сообщали, что тарифы на электроэнергию в 2019 году планируют пересмотреть. Оптовая рыночная цена электроэнергии может вырасти на 15%. Энергоатом требует повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, после чего рентабельность компании составит 38%.


Источник: https://sud.ua







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