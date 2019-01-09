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Бизнес / Энергетика
Сегодня, 13:00
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За 2018 год мощности по изготовлению биогаза в Украине выросли на треть

По 2018 биогазовые мощности в Украине выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) на конец 2017 года до 46 МВт (33 установки) на конец 2018 года. Как отмечается, особенно перспективным является производство биогаза из мусора.

В Украине ежегодно образуется около 10 млн тонн отходов и насчитывается почти 5500 свалок.

«С одной полигона, где собрано более 1 млн тонн мусора, можно добыть у 3 млн м3 в год свалочного газа, содержащий около 50% чистой биометана», - заявили в пресс-службе.

«На сегодняшний день на свалках уже работают 20 биогазовых установок общей мощностью 18 МВт», - говорится в сообщении.

«Сейчас выявлены возможности для установления биогазовых установок мощностью 14 МВт на сумму около 20 млн евро», - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Например, добавляет он, на Днепровском городском полигоне потенциально можно установить биогазовый комплекс мощностью 3,7 МВт для производства электроэнергии. Прогнозируемый объем инвестиций - 3 млн евро со сроком окупаемости от 3 до 6 лет.


Источник: Зик








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