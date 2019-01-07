Удивительные места нашей страны: Украина островная

Мы продолжаем знакомить наших читателей с удивительными местами Украины - городами и сёлами, прекрасными природными ландшафтами и экзотическими уголками нашей Родины. Сегодня Украину островную представляет заслуженный работник культуры Наталья Савенко. Всю жизнь занимаясь музейным делом, она побывала во многих местах и навсегда оставила у себя в сердце то, о чём рассказывает.

Несмотря на то, что Украина - урбанизированная страна, всё-таки еще сохранились природные уголки, где можно найти первозданную природу и уединиться, например, на островах. Можете себе представить, что именно у нас – самый большой остров в Европе!

Остров, к которому, пристал на своем корабле Одиссей

Это необитаемый остров солнечной Херсонщины под названием Джарылгач, площадь которого– 62 квадратных километра, длина – около 40 километров, самая узкая часть – 100 метров, самая широкая – несколько километров. Это территория степи с песчано-солончаковыми груптами, в широкой части - заросли маслин. Здесь живут дикие лошади, кабаны, олени, муфлоны, бараны, лисицы. В 2009 году здесь был создан национальный природный парк. А над оздоровлением организма колдует вода, насыщенная бромом, йодом, различными микроэлементами.

Имеется и приличная легенда о возникновении острова. Некая Ифигения, которая не желала быть женой легендарного Ахилла, убегала от него и хотела быть поглощенной морскими волнами. Но богиня Артемида сыпала перед ней песок, не желая ее гибели. А благодаря древним мыслителям Птоломею и Геродоту весь мир узнал об этом уютном земном уголке, название которого с тюркского языка означает «обоженные деревья».

Джарылгач называют украинскими Мальдивами. Здесь растут, между прочим, семь видов редчайших орхидей! А чего стоит старый маяк, возведенный в 1902 году по проекту одного из учеников Гюстава Эйфеля, конструктора Эйфелевой башни...

Где отдыхали украинские президенты

Имеется в этих местах и менее известный укромный островной уголок, но с не менее бирюзовой водой и пустынными золотистыми пляжами.

Остров Бирючий, а точнее – расширенная часть Федотовой косы в Азовском море. От косы до 1929 года Бирючий был отделен небольшим проливом, именно поэтому и получил статус острова. Говорят, что здесь любили отдыхать почти все наши президенты, хотя президентская дача была построена ещё во времена Никиты Хрущёва.

Главной достопримечательностью острова является Азово-Сивашский национальный природный парк. Парк был создан совсем недавно, в 1993 г, по указу президента Леонида Кучмы. Фактически, он заменил Азово-Сивашский заповедник.

"Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана..."

По соседству с Херсонщиной – Николаевская область со своим островом Березань в Чёрном море, при входе в Днестровско-Бугский лиман. Он является частью Национального историко-археологического заповедника «Ольвия». Именно об этом острове, но под названием Буян, писал А.С.Пушкин в «Сказке о царе Султане».

В летний период здесь проводятся археологические раскопки, демонстрирующие уникальное прошлое этой местности. И как результат – нахождение остатков многочисленных разного периода жилищ, храмов, сооружений, курганов и т. д.

Казацкая вольница, память нации

Духовным символом нашей нации называют остров Хортица, длина которого 12 км, ширина в среднем 2, 5 км. Он является самым большим речным островом в Украине. Эта земля – заповедная. В древние времена здесь находилось языческое святилище, а знаменитый священный дуб достоял до 1871 года – возраст его на тот момент был около 2000 лет. Исследователи доказывают, что на Хортице, окружённый печенегами, погиб князь Святослав. Обрамлен остров скалами высотой до 30 метров, густо покрыт пещерами. Самая известная – Змиева - окрашена легендой о жившем там «змии» о 12 головах.

Остров пропитан историей: амфоры, керамика, наконечники стрел и многое другое наполнили экспозицию местного музея. В 2004-м здесь построили историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» – обобщенный образ казацких столиц XVI-XVIII века, где в 2007 году был снят «Тарас Бульба» с великолепным Богданом Ступкой.

Загадки, аномалии и энергетика острова на Днепре

По Днепру мы можем добраться и до Монастырского острова, одного из самых популярных мест прогулок в Днепре. Название он получил благодаря византийскому монастырю, который был здесь основан в 9 веке. Здесь шумит прекрасный водопад, высота которого 17 метров, и стоит белоснежный храм. Ещё с 7 века в течение около тысячи лет это была обитель скифских племен. По легендам, здесь побывали и княгиня Ольга по пути в Константинополь, и апостол Андрей, следующий в Киев. Именно он здесь водрузил крест – символ торжества христианства над язычеством. Но этот остров назвать нелюдимым нельзя, так как здесь имеются зоопарк, аквариум, парк детских аттракционов, рестораны и прочие зоны для отдыха и увеселения. Остров всегда был посещаем. Фигурирует цифра в 2400 известных личностей, побывавших на нем.

Монастырский остров считается энергетическим центром всей окружающей местности. Легенды гласят, что недалеко от Царичанки и Китайгорода находилась одна из семи столиц мира. Остров действительно наделен сильной энергоинформационной структурой и входит в число 22 силовых точек планеты.

Образец дикой природы

Имеется в русле реки Днепр еще один небольшой островок под ласковым названием – Круглик. Находится неподалёку от села Келеберда Каневского района Черкасской области и входит в состав Каневского природного заповедника. Наивысшая точка — 85 метров. Длина — около 1,7 км, ширина — 0,6 км.

Он покрыт лесами, кустарником, север и восток его полностью болотисты и покрыты травянистой растительностью. Вот он-то точно фрагмент дикой природы.

Остров с мистической энергетикой - место силы



Ближе к центру Украины, возле городка Ржищев, посреди Днепра, есть Лысая гора. Это красивый песчаный остров. Говорят, что здесь когда-то устраивались языческие обряды, что способствовало накоплению целительной энергии. А эта самая Лысая гора была некогда самой высокой точкой села Гусинцы, которое постепенно ушло под воду.

Эзотерики, конечно, нашли точки соприкосновения с египетскими пирамидами, считая, что нахождение на одном меридиане что-то да значит! Старинная церковь с колокольней, сохранившаяся с 1812 года, построенная в стиле барокко, прибавляет интерес у путешественников к этому острову.

Там обретают душевное равновесие

На реке Днестр в Ивано-Франковской области есть остров, форма которого напоминает китайский символ инь-ян, что означает женское и мужское начало или любые противоположности. Входит в Национальный природный парк «Днестровский каньон».

Исходя из философии этого знака, туристы едут на этот остров обрести духовное равновесие, так как считается, что при его обретении человек избавляется от большинства болезней.

Где влюблённые могут увидеть своё будущее

А вот в Тернополе посреди Тернопольского «моря» расположился Остров Влюбленных. Он – любимое, уютное, окруженное ивами место для чувственных отношений. Утверждают, что не многие европейские города могут похвастаться большим озером в центре, а Тернополь и Женева могут.

Сам остров создали во время восстановления пруда после Второй мировой войны. В одних источникам утверждают, что остров не оброс еще легендами, но все-таки одна нашлась. Согласно ей, на этом острове живет дух города, который покровительствует влюбленным парам. Всматриваясь в гладь воды, они смогут увидеть в ней свое будущее.

Вот такими изумительными природными островами, наполненными историко-культурным смыслом, богата Украина.

Это далеко не все острова Украины - есть ещё Змеиный, Байда, Труханов, Кемпа и многие другие, имеющие первозданную и необыкновенную красоту. Самое лучшее - побывать на этих чудесных живописных островах. Пусть не на всех, но всё же...

Наталья Савенко, InfoKava

Источники, фото:

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