Китайцы планируют вырастить в Украине целое стадо сайгаков

В Украине появятся целые стада краснокнижных сайгаков. Китайская компания планирует разводить этих животных в промышленных масштабах. Для разведения сайгаков китайская компания «Шичжень Тан Фармасьютикал» на семь лет арендует в Чаплинском районе Херсонской области участок земли в 97 га.

На участке для копытных уже построен вольер с системой видеонаблюдения и солнечными батареями.

Общая стоимость проекта – около 10 млн. гривен.

Сайгак – это единственный вид антилоп, обитающий в Европе. В прошлом эти животные заселяли украинские степи до самых Карпат. Но последнего дикого украинского сайгака убили в 1898 году. Антилопы сохранились только в заповеднике «Аскания-Нова».

В 1979 году в заповедник завезли около 70 молодых сайгаков из Калмыкии. Они довольно успешно расплодились. К 2015 году в «Аскания-Новой» уже проживало более шести сотен этих животных.

Для разведения китайская фирма приобрела у украинского заповедника 23 особи.

Китайские инвесторы уверяют, что цель их проекта – увеличить поголовье сайгаков, которые когда-то миллионными стадами бродили по азиатским степям. К началу ХІХ века их количество сократилось на 95%, а после массового мора в Казахстане, когда погибли 200 тыс. сайгаков, вид оказался на грани вымирания.

В Монголии осталось не более 750 этих животных. На этом фоне украинская популяция выглядит довольно многообещающей.

Причиной заинтересованности китайцев может быть не стремление защитить вымирающий вид, а желание заработать на рогах сайгаков, которые широко применяются в традиционной китайской медицине для повышения потенции. После массового вымирания цена на рога антилоп резко подскочила.

Для украинских ученых из заповедника «Аскания-Нова» китайский проект – в первую очередь, возможность разводить собственных сайгаков за деньги частного инвестора.

В заповеднике уверены, что благодаря этому проекту украинские зоологи смогут в деталях отработать технологию выращивания, профилактики заболеваний и охраны сайгаков, чтобы распространить эту практику на другие регионы Украины.



Источник: http://newformat.info



















