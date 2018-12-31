2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине

Благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3,8 тыс. км дорог как общегосударственного, так и местного значения и 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в стране, отметил президент Украины Петр Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

"К тому же, нам удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса в аэропорт "Борисполь", - написал П.Порошенко в воскресенье.

Подытоживая, он отметил, что "эти успехи - прекрасный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м".





Источник: https://interfax.com.ua























