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Бизнес / Транспорт
Вчера, 14:00
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2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине

Благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3,8 тыс. км дорог как общегосударственного, так и местного значения и 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в стране, отметил президент Украины Петр Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

"К тому же, нам удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса в аэропорт "Борисполь", - написал П.Порошенко в воскресенье.

Подытоживая, он отметил, что "эти успехи - прекрасный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м".


Источник: https://interfax.com.ua







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