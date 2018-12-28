Эксперты считают, что совсем скоро украинцы могут совсем отказаться от личных автомобилей

Через десять лет горожане не будут покупать личные автомобили, а будут заказывать поездки на новом виде общественного транспорта со смартфонов. Первые признаки подобных изменений уже есть.

Как меняются цены на топливо? Где проложат автобан? Что происходит с растаможкой машин с европейскими номерами?

Как бы пристально мы не следили за этими новостями, на самом деле автомобильный мир вокруг нас кардинально меняют совсем другие вещи.

Главная из них - глобальный рост популярности поездок на заказ.

Сейчас они составляют лишь 4% от общего количества, однако в течение следующих десяти лет их доля увеличится до 25%. Ответ на это - персонализированные решения по подписке для передвижения по городу. Широкое распространение таких сервисов - вопрос ближайшего будущего, в Taxify в этом уверены.

Благодаря чему это станет возможным? Согласитесь: иметь собственное авто не очень эффективно, ведь 95% времени оно стоит. К тому же владелец тратит время и деньги на поиски стоянки, топливо, визиты на СТО. Во время эксплуатации детали изнашиваются, поэтому со временем авто требует все больше средств на обслуживание.

Кроме того, большое авто - не лучший способ передвигаться по городу, особенно для одного человека. Большинство путешествий горожан короткие - каждый четвертый не превышает 3 км, поэтому вскоре автомобили почувствуют более серьезную конкуренцию со стороны более мобильных и экономичных транспортных средств.

Скутеры, мотоциклы и электробайки начинают захватывать нишу коротких перевозок. Опыт Taxify в странах Восточной Африки подтверждает преимущества мотоциклов. Поездка на таком транспорте вдвое дешевле и быстрее, чем такси.

Электрические и самоуправляемые автомобили также очень перспективные, но их широкое применение пока сдерживает высокая стоимость технологий.

В условиях роста потоков населения и расширения городов сеть общественного транспорта не может эффективно выполнять свои функции. Ее черты - неэффективная организация движения, недостаточное покрытие и почти полное отсутствие гибкости.

Именно поэтому платформы для заказа поездок станут важным дополнением первичной системы транспорта. Как это будет выглядеть?

В будущем каждая поездка будет начинаться с открытия приложения клиента. Некоторые маршруты будут иметь смысл на байке или скутере, некоторые - на авто. Идеально было бы иметь единственное приложение. Пользователь будет указывать пункт назначения и ему будут предлагать варианты с учетом времени и стоимости поездки.

Например, заказывать машину с водителем для больших расстояний неэффективно, поэтому возможность за пять минут арендовать авто станет отличным решением.

Итак, в будущем люди не будут покупать автомобили, а заказывать поездки из своих смартфонов. Первые признаки изменений уже есть: на Западе горожане постепенно отказываются от второго автомобиля в семье, наступит время и первого.

Вполне вероятно, что уже через 10-15 лет дроны или небольшие вертолеты будут перевозить людей по нынешней цене поездки в такси.





Источник: https://www.epravda.com.ua



























