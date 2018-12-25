Зачем коту крылья, или Как почувствовать себя частью нации

Начинающий автор из Днепра Александр Шепитко принял участие в литературном конкурсе украиноязычных писателей Востока Украины «Кальмиюс» в Краматорске и выиграл сразу в трёх номинациях. Литератор и журналист Ирина Шевченко, которая также взяла участие в этом конкурсе и заняла первое место в номинации "Публицистика", рассказывает об Александре Шепитко, и не только о нём.

Крылья для кота

Принято считать, что на Востоке Украины не говорят на государственном языке. Но это не так. И говорят, и пишут! Уже в третий раз в новой "столице Донбасса", в Краматорске, состоялся литературно-музыкальный конкурс «Кальмиюс» среди украиноязычных авторов востока страны. В этом году на конкурс было прислано более 100 работ от авторов из пяти областей (Луганская, Донецкая, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская): произведения для детей, стихи и проза для взрослых, драматургия и публицистика.

Александр Шепитко увидел объявление о конкурсе в Интернете и подумал: а почему бы и не отправить свои произведения?

«Я не привык ко вниманию к своей особе. Пишу больше для себя. Чтобы себя выразить. Стихи писал ещё в школе, но никто их никогда не оценивал. В 2016 году начал писать прозу. И всегда писал по-русски. Но вдруг - встретил Музу! И понял, что теперь всегда буду писать только на украинском языке! В этом она виновата – моя Муза! Она появилась второго февраля, и уже четвертого я начал писать по-украински! Сказочно? Но так оно и было!»

Написал Александр много всякого: и сказки про кота, и прозу про человека Зеро, и даже пьесу написал. И, недолго думая, всё отправил на «Кальмиюс».

Организаторы конкурса – краматорчане Оксана Просёлкова и Максим Потапчук - люди очень творческие и активные: устраивают не только региональные литературные конкурсы, но и музыкальные фестивали. И вообще много всякого интересного для детей и взрослых. В этом году они решили эти два действа совместить. Для концерта пригласили джазовую группу Aleksandra Kutrzepa Quartet (Польща) и Ground Beat (Краматорск).

А для оценивания литературных работ - известных мастеров слова со всей Украины. Конкурсные тексты читали Иван Андрусяк, Галина Ткачук (издательство «Барабука»), Ростислав Семкив (издательство «Рабулум»), Олег Соловей, Алексей Чупа, Дара Корний, Ксения Мацкевич (издательство «Кальвария»), Ольга Байбак, Неда Неждана и другие. Но их, этих работ, было так много, и все они были такими объёмными и интересными, что оценивание, что называется, не на шутку затянулось. Последние оценки выставлялись за день-два до вручения дипломов, всех победителей даже не успели предупредить, и многие приехать не смогли.

«Все работы члены жюри читали под кодами, они не знали, кто их написал и откуда прислал, - рассказала Оксана Проселкова. - Когда известная писательница Дара Корней прочитала «Подоляночку» (Донецк, фамилия автора не публикуется обоснованно), то поставила ей самую высокую оценку из всех двадцати романов, которые авторы прислали на конкурс. В этом «Кальмиюсе» нам удалось совместить два берега, привлечь и тех людей, что сейчас на оккупированной территории».

Нужно отдать должное организаторам, уровень судейства был столь высоким, что работы для награждения были отобраны действительно достойные.

Александру Шепитко повезло. О том, что его имя в списке победителей, он узнал вовремя, но даже не подозревал, что получит не один, а сразу три диплома.

«Кто я по профессии? А не испугаетесь? Я – сантехник! Трезвый творческий сантехник. Образование у меня – металлургический техникум. Почему пишу – знает только небо. И, наверное, теперь знает моя Муза! Раньше я как-то не особенно обращал внимание на своё творчество. Учился, женился, дети росли, зарабатывать нужно было… А тут вдруг дети выросли – и появилось свободное время. На работе ночью делать же нечего! Я – дежурный сантехник: в сутках работаю. Ну, вот, чтобы не заснуть, и пишу всякое! А теперь вот – и Муза стимулирует! «Крила для кота» - это как раз про меня и мою Музу. Я там кот, а она – фея! Сначала я писал книжку для взрослых. А летом увидел объявление «Напиши про меня книжку» - и написал! И она, книжка, год у меня лежала. А потом так случилось нечаянно, что её увидел Андрусяк. Вот если бы не его отзыв, я на «Кальмиюс» новый вариант не отправил бы…»

Иван Андрусяк: «Крила для кота» - неймовірні пригоди сільського кота: симпатичні образи, притомна мова, загалом-таки некепський рукопис! Попрацювати – й буде добряча книжка!»

Герой теперь уже дипломированных произведений, кот, который, как сказал автор, сам Александр и есть, тварью оказался ироничной, самоуверенной и даже нагловатой. Однако, интересной и местами даже привлекательной. И члены жюри – купились.

«…Рудий дочекався, поки відчиняться двері нової розрекламованої забігайлівки під смачною назвою «Укрлітнет», швиденько першим заскочив туди, понакладав куп, щоб місце зайняти, розкидав приманки для мишей та кішок (а раптом?) і став чекати. Спочатку відвідувачі якось мляво заходили до забігайлівки, втім, на купи кота увагу звертали (бо вибір поки що невеликий був). Тинялися, принюхувалися й навіть пробували погортати - може щось цікаве всередині сховане? Рудий слідкував за всім цим, затамувавши подих - отже, недарма тужився, отже, можна ще трішки напудити й викласти на блюдце - якщо розглядають, то щось, напевне, в тому є! Потроху назбирав біля себе поціновувачів, ходив залою і сам теж роздивлятися витвори інших «викладачів». В деяких купках навіть копирсався (цікаво ж бо!). Дуже багато було відвертого г…(гм!), але подекуди кота навіть завидки брали: «Таку ось купу й сам би наклав, але поки що не вмію…»

После того, как кот, то есть – Александр, трижды поднялся на сцену и прижал к груди три тяжким ночным сантехническим трудом заработанных диплома, он уже и сам задумался о том, как теперь самому стать частью литературного процесса Украины.

«…Что дальше делать – просто не знаю. С «Укрлитнетом» у нас не сложилось: они удаляют работы про войну в Донбассе. Я от них ушёл и стараюсь с ними больше не общаться. Хочу свои рукописи увидеть в книгах, но не знаю, как это делается. И редактора у меня нет, какой же редактор у сантехника… Я вот впервые вышел на люди, связей нет, к кому обратиться не знаю… Ну, вот то, что я три диплома взял – может, теперь и заметит кто, как вы думаете?»

Мы уверены, что будущее у кота, у простого человека Василия (герой «Человека Зеро») и у Александра, вне всякого сомнения, есть, и данная публикация поможет сантехнику найти своего редактора – внимательного и заботливого. Потому что автор – перспективный. Он непременно должен радовать любителей иронического чтива.

Вероятно, все победители нынешнего «Кальмиюса», как и двух прошлых конкурсов, тоже вполне перспективные и талантливые.

Вчитайтесь в их имена, вполне возможно, что это восходящие (или уже состоявшиеся!) звёзды украиноязычной литературы Востока Украины, которые станут гордостью страны.

Победители в номинации «Проза и поэзия для детей»:

Елена Костенко (Краматорск, «Чий пляж»),

Александр Шепитко (Днепр, «Крила до кота»),

Алина Борщова (Слобожанское, Харьковская область, «Тося»),

Мария Козыренко (Харьков, «Комаховірші»).

Лучшие поэты:

Мария Козыренко (Харков),

Ольга Крамар (Днепропетровская область),

Кира Знову (Харьков).

Лучшие прозаики:

(Донецк, «Подоляночка»),

Александр Шепитко (Днепр, «Людина Зеро»),

Владимир Коваль (Днепр, «Чужі»),

Людмила Данько (Краматорск, «Довоенный роман»).

Лучшие драматурги: Надежда Тубальцева (Днепр, «Азов»),

Александр Шепитко (Днепр, «Уламок невидимої планети»),

Владимир Коваль (Днепр, «Рабів до раю не пускають»).

Лучшие журналисты:

Ірина Шевченко (Харьков, «На краю эпохи»),

Дарина Метельницкая (Харьков, «Апофеоз»),

Леонид Гапеев (Харьков, «Про загальнолюдські цінності»).

По итогам конкурса, авторы из Днепра и Харькова оказались самыми интересными и получили больше всего призовых мест.

Денег на издание альманаха у организаторов нет. Работы победителей всех трех конкурсов «Кальмиюс», с согласия авторов, будут размещены на страницах сайта харьковского отделения Национального союза писателей Украины в разделе «Литературный процесс».

Ирина Шевченко, Харьков



































