Заработал бесплатный проект «Библиотека аудиокниг на украинском языке»

Авторская команда паблик «Типичный Киев» совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко за год озвучили более 100 книг и стихотворных произведений. Проект был реализован совместно с Департаментом образования КГГА.

«Аудиокниг на украинском языке крайне мало, а в условиях современного развития технологий, знания и культуру необходимо доносить в максимально простых и удобных формах. Аудиокнига - одна из таких форм», - рассказывают организаторы проекта.

Кроме того, они добавляют, что аудиоформат очень нужен людям с недостатками зрения и дислексией.

К начитке присоединились Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Богдан Бенюк, Даша Коломиец, Павел Зибров и другие звезды. Среди озвученных книг - известные образцы украинской прозы и поэзии: Ольга Кобылянская, Иван Франко, Валерьян Пидмогильный, Леся Украинка и еще десятки авторов. Кроме классиков, там есть и современная литература. Например, Марк Ливиньо и Екатерина Бабкина сами начитали свои произведения для проекта.

По словам организаторов, библиотека останется бесплатной. В будущем команда хотела бы построить платформу краудфандинг, чтобы пользователи сами могли голосовать за книги, которые они хотят послушать, а также добавить в коллекцию известные произведения мировой литературы в украинском переводе.





Источник: https://ua.news/



























