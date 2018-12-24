В 2019 году присоединиться к электросетям будет дешевле и проще

Об этом сообщает газета Кабинета министров Украины “Урядовый курьер”, где опубликована новая методика, утвержденная Национальной комиссией. Соответствующий документ, утвержденный НКРЭКУ 18 декабря, содержится в выпуске правительственного издания, датированного 21 декабря.

Как сообщалось, новый порядок расчета позволит определять стоимость присоединения еще на этапе планирования и обеспечит равный доступ к электросетям. Базовая ставка присоединения 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС). Плата за нестандартное присоединение на более высоких уровнях напряжения будет стоить меньше, а ставка платы для установок, предназначенных для производства электроэнергии, снижена на 10%.

Ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение будут утверждены комиссией до конца декабря 2018 года. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.





Источник: http://ukrrudprom.com



















