Нацкомиссия по энергетике одобрила повышение тарифов на тепло и готовит всех к новому

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на тепло.
Об этом сообщила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своей странице в Facebook:
Сегодня НКРЕКП приняла взвешенные решения по тарифам на тепло по 18 из 26 запланированных лицензиатов. Завтра будут рассмотрены тарифы еще 8 лицензиатов.
Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества.
Подробнее о согласованных открытыми обсуждениями тарифы и их динамику приведены на прикрепленном слайде.
Что касается самого решения.
- Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.
- В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%.
- Как шаг навстречу потребителю - стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.
- Бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально уязвимых потребителей не изменится.
- Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019».
Соответствующее решение принято на заседании комиссии в связи с повышением правительством с 1 ноября цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ). Для первых 20-ти ТКЭ оно было принято на заседании 23 ноября.