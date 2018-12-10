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Бизнес / Энергетика
Вчера, 22:19
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Нацкомиссия по энергетике одобрила повышение тарифов на тепло и готовит всех к новому

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на тепло.

Об этом сообщила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своей странице в Facebook:

Сегодня НКРЕКП приняла взвешенные решения по тарифам на тепло по 18 из 26 запланированных лицензиатов. Завтра будут рассмотрены тарифы еще 8 лицензиатов.

Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества.

Подробнее о согласованных открытыми обсуждениями тарифы и их динамику приведены на прикрепленном слайде.

Что касается самого решения.

  1. Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.
  2. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%.
  3. Как шаг навстречу потребителю - стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.
  4. Бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально уязвимых потребителей не изменится.
  5. Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019».

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в связи с повышением правительством с 1 ноября цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ). Для первых 20-ти ТКЭ оно было принято на заседании 23 ноября.




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