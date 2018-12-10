Нацкомиссия по энергетике одобрила повышение тарифов на тепло и готовит всех к новому

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на тепло.

Об этом сообщила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своей странице в Facebook:

Сегодня НКРЕКП приняла взвешенные решения по тарифам на тепло по 18 из 26 запланированных лицензиатов. Завтра будут рассмотрены тарифы еще 8 лицензиатов.

Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества.

Подробнее о согласованных открытыми обсуждениями тарифы и их динамику приведены на прикрепленном слайде.

Что касается самого решения.