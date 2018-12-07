Со следующего года энергоуслуги клиентам предоставлять две разные компании

В Днепре горожане находятся в ожидании очередной пакости от поставщиков электроэнергии. Никто толком не понимает, сколько и как придётся платить за электроэнергию после очередной «оптимизации». По сути, пример Днепра можно проецировать на всю Украину.



1 января 2019 начинается первый этап государственной реформы рынка электроэнергии.

Народу говорят, что реформа нужна для того, чтобы этот рынок стал работать по европейской модели. Энергоуслуги клиентам в Украине отныне будут предоставлять две разные компании — оператор системы распределения (ОСР) и местный поставщик.

Уже с ноября жители Днепропетровщины начали получать новые счета за потребленную электроэнергию с образцом заявления о присоединении к «условиям договора потребителя о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии».

Компания «ДТЭК Днепровские электросети» информирует об ожидаемых изменениях и разъясняет — что нужно сделать, чтобы и дальше пользоваться электроэнергией, кому теперь платить по счетам и как изменится система расчетов.

Понимать ситуацию нужно жителям всей Украины, потому что энергорынок, который находится в руках олигархов, готовит сюрпризы всем.

Что изменится?

В июле 2019 года в Украине начнет работу новый рынок энергетики. Законодательно изменения предусмотрены новым Законом «О рынке электрической энергии», который фактически является «энергетическим безвизом», сделает рынок более открытым и создаст новые возможности и выгоды (вы в это верите?) для клиентов.

С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании.

На Днепропетровщине это будут Оператор системы распределения – «ДТЭК Днепровские электросети» и компания-поставщик – «Днепровские энергетические услуги».

Каждая компания сосредоточена на своих задачах, и в итоге – будет обслуживать клиентов качественнее и оперативнее (они так говорят!).

Первая будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей.

Вторая – заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты.

Соответственно, у клиентов будут два договора о предоставлении услуг по распределению и о поставке электроэнергии.

Их можно найти, соответственно, на официальной странице АО «ДТЭК Днепровские электросети» и ООО «Днепровские энергетические услуги», а также в газете «Вести Приднепровья» № 84 от 6.11.2018.

В других областях тоже начнут работу аналогичные предприятия.

Как присоединиться

Для перезаключения договоров не обязательно лично заполнять и отправлять в «ДТЭК Днепровские электросети» предложенный образец заявления о присоединении, который вы получили в ноябре вместе со счетом за электроэнергию.

Государством предусмотрена упрощенная процедура:

Продолжайте пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Таким образом, вы автоматически присоединитесь к услугам компании - поставщика электроэнергии.

- Ознакомьтесь с договором и тарифами на электроэнергию, которые установило государство.

Также ознакомьтесь с образцом заявления о присоединении, который был предоставлен потребителям для оповещения об изменениях, которые их ждут с 1 января 2019 года.

Как изменятся счета

Изменится только внешний вид счета, и то только после 1 февраля: потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами.

Оплата и передача показаний

Обратите внимание, все расчеты проводятся через Компанию-поставщика. Если вы оплачиваете счета через банк или интернет-банкинг, необходимо будет указать новые реквизиты. Они будут на сайтах и в первых счетах от поставщика, и будут доставлены клиентам в феврале 2019 года. В системе «Личный кабинет» данные изменятся автоматически.

Показания счетчиков, как и прежде, можнобудет передавать через «Личный кабинет» и по телефону контакт-центра или другими привычными способами.

А если переплата?

Клиентам, у которых на конец расчетного периода будет сформирована переплата, она будет зачислена на личный счет путем перерасчета денег поставщику универсальных услуг. О сумме возвращенных денег клиенты будут проинформированы в счетах за электроэнергию в следующем расчетном периоде.

Источник: dtek























