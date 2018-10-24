Олеся Калинич: рассказы о школе разных стран. Китай

Последняя неделя перед школьными каникулами. Ученики точно отдохнут, а вот учителя - вряд ли. Но никто не мешает вспоминать, как когда-то, в отпуске, пришлось побывать в европейской стране. И, конечно же, зайти... в школу! Ну какой учитель пропустит такую ​​возможность?

Не пропустила и наш автор, заслуженный учитель Украины Олеся Калинич из Закарпатья, из Хустской гимназии. Она обязательно расскажет о своих впечатлениях, но сегодня речь - о Китае. Какая школа в стране с населением полтора миллиарда? Переполнены ли там классы? Как учат детей? Олеся Калинич имеет очень много друзьей-учителей в разных уголках мира, и они ей присылают свои рассказы. А она их упорядочивает и рассказывает нам с вами.

Вот сегодня, например, рассказывает учительница Оксана Сочка - одна из лучших учениц, выпускница Хустского гимназии-интерната и ученица самой Олеси Калинич. Судьба забросила девушку в страну пяти часовых поясов - в Китай. Талантливая, искренняя и вдохновенная, влюбленная в свою работу, учительница Оксана делится впечатлениями о китайской системе образования, - говорит теперь уже ее старшая коллега. Итак, рассказ Оксаны.

Структура. Дети учатся в школе в течение 12 лет. Начальное образование длится 5 лет (с 6 до 11 лет), неполная средняя - с 12 до 14; полное среднее - с 15 до 18 (она не является обязательной, родители решают, стоит ли ребенку учиться еще 3 года). Это три разные учебных заведения. После окончания каждого из них учащиеся сдают экзамены и по их результатам переходят к следующей школе (лучших учеников зачисляют в более престижные заведения).

Система оценивания. Дневников у учащихся нет, оценки выставляют в журналы, а результатами тестовых или контрольных работ родители могут ознакомиться лично (практикуют создание групп класса в популярной соцсети Wechat, где являются зарегистрированными еще и бабушки с дедушками. Здесь сообщат о последних новостях, потребностях или размещают объявления).

Продолжительность уроков и перерывов. Уроки длятся 45 минут, а самый длинный перерыв - 15 мин.

Количество детей в классе. За партами ученики сидят поодиночке, а в одном классе может учиться до 60 детей (в большинстве классов 35-45).

Школьная форма. Обязательной является школьная форма - это спортивный костюм с названием школы и красный галстук.

Предметы. Основными предметами являются математика и китайский язык. До обеда проводятся уроки по основным дисциплинам (математика, история, языки), после - по второстепенным (хореография, физкультура, боевые искусства, каллиграфия).

Рабочие дни. Как и в Украине, китайские ученики имеют пятидневную рабочую неделю, но, в отличие от нас, отдыха на выходных ждать не стоит. Большинство детей уже с 3 лет посещает различные занятия: уроки английского, рисование, танцы, каллиграфии или боевых искусств. Конкуренция в стране с такой численностью населения является огромной, и, конечно же, каждый хочет получить хорошее образование, чтобы потом найти высокооплачиваемую работу. Школьники настолько загружены, что даже в выходные продолжают учиться: посещают дополнительные занятия, готовят домашние задания, очень редко спят и релаксируют.

Патриотическое воспитание. Большое внимание уделяется идейном и нравственному воспитанию учащихся. Каждый понедельник обязательна церемония поднятия государственного флага, где ученики и все присутствующие поют гимн и дают обещание верности родине.

Особенности профессии учителя. Что же касается учителей, то Китай тоже несколько отличается от Украины: ежегодно учителя сдают тесты на определение уровня квалификации, по результатам которых те, кто не желает или не может совершенствоваться, теряют работу. Через каждые три года проводится переаттестация, после которой учителей часто переводят в слабые или сильные школы. Заработная плата начинается с 400 $ и варьируется в зависимости от расположения (провинция или большой город) и уровня учебного заведения.

Важен "моральный облик" учителя, поэтому все, что могут увидеть другие, должно быть максимально сдержанным (это касается одежды, высказываний, окружения и даже активности в соцсетях).

Рабочее время делится на рабочие и офисные часы, а его учет проводится по отпечаткам пальцев. Приходишь на работу - отмечаешься, отработал - опять к аппарату. Знакомства и хитрости здесь не помогут. Не отметился - не получил денег, ушел раньше - получил меньше (но при задержке на работе не доплачивают).

Профессия учителя очень уважаема в Китае. Привлекает она еще и длинными каникулами и выходными во время государственных праздников, ведь для большинства китайцев свободными от работы являются лишь 2 недели новогодних каникул).

Воспитание в семье тоже кажется несколько странным для нас. Детей учат любить себя и делать все, чтобы показать свое превосходство над другими. Дети или взрослые, которые как будто дружат, с легкостью забывают о дружбе, когда речь идет о собственной выгоде. Основное правило - на работе друзей нету, дружить мы будем после работы, а теперь каждый заботится о себе. Бешеная конкуренция диктует свои правила.

Буллинг. Вопрос буллинга раскрыть не очень легко, о минусах, недоработках или плохих сторонах чего-то, что касается страны, предпочитают не говорить.

В некоторых школах мальчикам и девочкам запрещено сидеть за одним столом в столовой, а о школьной любви не может быть и речи. Влюбленным светит выговор от администрации и большой нагоняй от родителей. Дружба или увлечение кем-то обязательно приведет к снижению успеваемости - так считают родители и учителя. Огромная академическая нагрузка несколько тормозит эмоциональное развитие детей, а некоторых провоцирует на жестокие поступки по отношению к сверстникам или младшим. Буллинг в китайских школах является довольно распространенным явлением. В коридорах, классах, во дворе и в столовой ведется видеонаблюдение, а детей, которые были замечены в стычках, берут под особый контроль. Конечно же, за поступки детей несут ответственность родители, поэтому в некоторых случаях наказанием за ненадлежащее воспитание являются штрафы и замечания, а для детей - исправительные работы.

Впечатления. Китай - страна невероятных контрастов. Здесь легко сочетают несовместимое: суперразвитые мегаполисы и примитивные маленькие города, сверхсовременная техника и древние орудия труда, школы и садики, которые вызывают восхищение, и очень бедные и убого оснащенные провинциальные учебные заведения. "Имела возможность лично сравнить мегаполис и маленький город, открыла для себя совсем другой Китай - Китай, который шокирует. Удивительно, что в богатом государстве существует такая пропасть. Большинство школ финансируются из местных бюджетов и за средства спонсоров, соответственно, в маленьких городах возможностей гораздо меньше. Хорошее образование очень дорогое", - делится Оксана.

В некоторых школах Китая запустили систему распознавания лиц. Система следит за посещением занятий и внимательностью учеников, фиксирует эмоции и дает учителю возможность оценить свою работу.

Главной особенностью китайцев является то, что ни при каких обстоятельствах никто и никогда не скажет, что в чем-то виновато государство. Они влюблены в свою страну, они не допускают мысли, что где-то может быть лучше, никто не позволит ни себе, ни другим негативно высказываться обо всем, что касается страны, традиций и политики. На провокационные вопросы (например, связанные с буллингом, плохими условиями и т.д.) в большинстве случаев вам не ответят или просто изменят тему. Все искренне верят в то, что все непременно улучшится, но для этого нужно каждому еще больше работать.

Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье











