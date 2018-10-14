Олеся Калинич: Типы современных учителей. Классификация, разработанная на основе собственного опыта

Наш давний автор, заслуженный учитель Украины, Олеся Калинич из Закарпатья, имеет зоркий глаз, достаточно большой опыт и аналитические способности, что помогает ей в составлении замечательных наблюдений. Вот одно из них - как всегда, немного ироничное. Оно, в первую очередь, адресовано коллегам Олеси Калинич, но интересным и полезным может показаться для всех. Главное - чтобы люди отделили юмор от серьезного.

Последние несколько лет ярко ознаменовались образовательными изменениями. Мы еще больше, чем раньше, стали говорить о личности учителя - творческого, активного, который хочет изменений, занимается самообразованием... Для современного учителя не должно существовать перерыва на летний отпуск, ведь каникулы - также время для личностного роста. С одной стороны, это хорошо: постоянно обучаясь, человек крепнет. Естественно, когда такой учитель делится собственными достижениями с другими коллегами. С другой стороны, можно говорить о формировании нового стереотипа: хороший учитель - так называемая белая ворона, активно посещает тренинги, мастер-классы и т.д., коллекционирует дипломы и публикует отчеты об этом в Фейсбуке. Такой учитель должен быть в центре всех событий. Параллельно существует армия возмущенных... Одним словом, новая действительность родила новые (а такие уже и новые?) типы (или стереотипы?) учителей.

Как учитель узнает, к какому типу относится? Очень просто: абзац о своем типе ему кажется неправдоподобным или слишком гиперболизированным.

Учитель-коллекционер. Такого учителя можно заметить на многих мастер-классах, тренингах. Очень часто регистрируется на онлайн-курсы ради важной цели - получить сертификат. Его профессиональная лексика изобилует понятиями скрайбинг, лэп-бук, сторителинг, blended lerning, геймификация... Обычно учитель этого типа не использует все практики в работе, ведь его задача - коллекционировать.

Учитель-фотограф. Хорошо, что современная действительность изобрела Instagram. Ведь сейчас важно не провести урок, а сделать о нем фотоотчет - так сказать, доказать, что урок был, что дети в школу пришли, за партами (желательно как-то их хорошо распределить) сидели. Для фотографа важно использование "спецэффектов" в кадре: побольше карточек, побольше наклеек, побольше... чего-нибудь, главное, побольше. Тогда кадр яркий. Чем больше фото, тем лучше учитель.

Учитель-блогер. Только раздался звонок на перемену, а учитель-блогер уже сообщил половине мира, что сегодня у него было на уроке, что написали дети в произведениях и о чем он думал в течение последнего часа. Неважно, что это не всегда интересно другим, ведь коллеги обычно делают то же, что и блоггер, только не публикуют. Поддерживает тесные связи с учителями всех типов, потому что они - источник его творчества.

Учитель-предприниматель. Продать можно все - вот девиз учителя этого типа. А действительно, чего бы не подзаработать на собственном труде? В ход идут тесты, таблицы, схемы, блокноты, ежедневники. А что? Есть спрос - есть предложение. Если учитель-предприниматель еще и очень творческий, то он может продавать и работы фотографа, и блогера, и других предпринимателей.

Учитель-НУШ. Он впереди всех изменений. Концепцию НУШ ещё только писали, а этот учитель уже поделил класс на 7 зон. Его завораживают все реформы и, как следствие, не устраивают написанные кем-то конспекты или учебники. Он готов создавать новые методики и даже новые правила. Часто это новое - всего лишь "заапутанно-искажённое" старое. Втайне от лишнего глаза учитель-НУШ всё-таки любит пользоваться хорошо проверенным "старым".

Учитель-ностальгия твердо убеждён: раньше всё было не так. И дети были воспитаннее, и учителей уважали, и программа легче, и учебники понятнее. Живёт воспоминаниями (на уровне вздохов) о прошлом. Пытается прошлое приспособить к требованиям 21 века, но обычно ему это не удаётся, что вызывает ещё больше грусти, отчаяния и безнадежности.

Учитель-детектив. Всегда в поиске - только не себя, а виновных. Любит в неудачах кого-то обвинять. Неважно, кто виноват: родственники ученика, учебники, программы или МОН вообще - главное, чтобы можно кого-то критиковать. Часто страдальцами становятся "ностальгисты", которые эволюционировали и решили не просто страдать, а озвучить наболевшее. Примечательно, что "детективы" сами ничего не создают, ведь иначе их тоже могут в чем-то обвинить.

Учитель-прокурор. Его основное назначение - искать недостатки в работе других, критиковать и осуждать, выносить приговоры. Обычно такой учитель диаметрально противоположнен учителю-НУШ. "Прокурор" ничего собственного не пишет, потому что поле его деятельности - критика уже созданного кем-то. Типологически "прокурор" близок к "детективу", но есть главное отличие: прокурор критикует, не прибегая к поиску причин явления.

Учитель-ксерокопия. Такой учитель не занимается творчеством. И для чего, если есть учитель-блоггер, который описывает весь процесс обучения, учитель-НУШ, который и так всё сделал, да еще и учитель-предприниматель, у которого можно многое купить?

Учитель-тень. Он за всем наблюдает. В соцсетях не комментирует практически ничего, чтобы не ошибиться и не подвергаться критике. Нельзя сказать, что учитель-тень не творческий. Нет, часто даже наоборот. Просто у него принцип "молчание - золото". Обычно о "тени" знают в узких кругах и мини-группах, где ему физически спрятаться невозможно.

Просто учитель. Он просто любит детей и пытается быть честными и с ними, и с собой. Он профессиональный. Его уроки интересны. Иногда просто учитель сочетает признаки нескольких выше приведенных типов, но сказать, какой в ​​нём тип преобладает точно, трудно. Сейчас, читая этот текст, просто учитель улыбается, потому что понимает, как важно в современном мире быть оригинальным, современным и одновременно оставаться собой.

P.S.Спасибо, если вы и улыбнулись, и усмехнулись (филологи знают, что разница есть!). Кстати, один из типов - автобиографический. Немного. Наверное...

Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье.