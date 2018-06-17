Семейная пара, развращавшая малолетнюю дочь, оказалась двоюродными братом и сестрой

Как известно, родителей, которые сексуально эксплуатировали собственного ребёнка: снимали порнографические ролики насиловали и продавали эти чудовищные видео в Интернете, арестовали и отправили в СИЗО. Арест на два месяца без права внесения залога избрал для них полтавский суд.



Центром международной спецоперации стал промышленный Кривой Рог, сообщает ТСН. Правоохранители Австралии первыми выяснили, что где-то производят и за деньги распространяют по всему миру ужасное видео с участием совсем маленького ребенка. Спецоперация продолжалась несколько недель, ее финалом стало задержание супругов, которые развращали собственную 4-летнюю дочь.





Жители криворожской многоэтажки, где все происходило, в шоке от этой информации. "Это вообще не понять, это что-то нечеловеческое", - говорит одна из соседок. Маленькие дети признаются, что фигурантку видеороликов не видели ни разу. "Она не выходила на улицу. Мама у нее какая-то, как пьяная. Как-то она плохо ходит", - рассказала одна из девочек.





Квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управляющие дома никаких жалоб на новых жителей не получали - все было спокойно. 30-летний мужчина и 29-летняя женщина - выходцы из из Азербайджана. Как стало известно из собственных источников, супруги - это двоюродные брат и сестра. Мужчина успел получить украинское гражданство, девочку родили здесь. "То, что мы знаем от социальных служб - в них не было никакой информации на этого ребенка. Никто этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", - рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.



Эксплуатировали ребенка в течение двух лет, то есть с двухлетнего возраста. "Нечеловеческий способ эксплуатация полностью беспомощной человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", - прогнозирует психиатр Александр Иванов. Экспертиза также должна установить, являются психические расстройства у родителей. Специалисты подозревают, что без этого не обошлось, однако основной целью все же была нажива.





В украинской киберполиции говорят, что запрещенное видео в теневой сети выявляют ежемесячно и круглосуточно разыскивают дельцов, но анонимных преступников в сети больше, потому что только один просмотр таких роликов стоит от полусотни долларов. "Это может стоить и 50, и 100 долларов. Договоренности о таких просмотрах происходят в частных чатах закрытых", - рассказал заместитель начальника управления киберполиции Александр Паламарчук. К примеру, задержанные в Кривом Роге злоумышленники продавали свое видео в закрытых чатах Австралии и Азии, а в Кривом Роге супруги по криптовалюте продавали порно с четырехлетней дочерью Оплату видео дельцы получали в криптовалюте, чтобы правоохранители не могли отследить платежи.



Преступники маскируются в сети с помощью специальных программ. Родители девочки, находясь физически в Украине, притворялись жителями других государств. "Скорее всего, что без посторонней помощи они не могли этого сделать. Кто-то им подсказал, что лучше сделать, как лучше это настроить, чтобы не быть замеченным", - рассуждает ИТ-специалист Роман Прасад. Меняли супруги не только электронные, но и реальные адреса - где-то раз в три месяца.



Полтавские правоохранители разыскивали их две недели, потому что, как выяснилось, семья успела переехать в соседнюю область. После задержания родителей, девочку пришлось возвращать в Полтавскую область. Несколько часов правоохранители везли ее ночью бездорожьем, потому что в Кривом Роге соцслужба отказалась принять ребенка. "Бездействие наших соцслужб не поддается ни критике, ни высказываниям. Как полиция, так и социальные службы, можно сказать, небрежно отнеслись к этому ребенку, потому что они отказались брать какие-либо обязательства по дальнейшему пребыванию", - пояснил руководитель управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин.



Сейчас ребенок в реабилитационном центре в Полтаве. "Она была в тяжелом состоянии, растерянная, не общалась ни с кем", - говорит юрист Екатерина Малыхина. Впереди у девочки медицинские экспертизы и много лет восстановления после травмы. Пока же ребенок не хочет общаться со взрослыми. "Она больше общается с детьми, она нашла в них друзей и она им доверяет", - пояснила Малыхина. Родным родителям ребенка уже не вернут, маленькой девочке искать новую семью. Но сначала придется найти ее родственников в Азербайджане и получить от них отказ от ребенка.



