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Вчера, 23:15
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Полиция обнародовала видео обыска пары, снимавшей порно с участием дочери

Национальная полиция обнародовала видео обыска в квартире, где жила семейная пара, насиловавшая собственную четырёхлетнюю дочь и продававшая извращения в Интернете. На видео, несмотря на заштрихованные места, четко видны атрибуты "занятий". Даже видавшие виды полицейские были шокированы, ведь почти у всех есть дети.


Внезапно воспылавшая любовью к дочери мать всё время держала девочку при себе. Что она могла внушать ей, чтобы принудить ребёнка выполнять все сексуальные извращения, доказательства которым нашли в файлах компьютера. принадлежащего паре?
Нацполиция сообщила также, что операция проводилась совместно с полицией Австралии, где были зафиксированы вероятные покупатели детского порно.


Ребенок находится под присмотром органов опеки, родителей арестовали. Им грозит тюремное заключение - до 10 лет лишения свободы.


Как мы уже сообщали, выходцы из Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.


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