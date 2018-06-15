В поездах снова начинают кормить пассажиров, хотя и без вагона-ресторана

Похоже, наступили времена, когда в поездах будет всё меньше пассажиров, которые лакомятся жареной курицей, принесённой с собой.

С 18 июня в четырёх поездах - № 81 Киев - Ужгород, № 104 Киев - Мариуполь, № 7 Киев - Ивано-Франковск и № 749 Киев - Ивано-Франковск пассажиры смогут воспользоваться услугой полноценного питания: здесь предложат полный комплекс питания - от завтраков до

первых блюд и десертов.





"Укрзализныця" запускает услугу полноценного питания в поездах.





"В течение нескольких недель мы планируем расширить тестовую услугу ещё на некоторые поезда. Мы предлагаем полный комплекс питания - от завтраков до первых блюд и десертов. Рассчитаться можно как наличными, так и картой с помощью терминалов. Уже в следующие несколько недель будет возможно заказать ланч-

боксы при покупке билетов. Мы посмотрим, насколько технология будет приемлемой, понравится лиуслуга пассажирам, и потом определимся по дальнейшему ее внедрению", - рассказал во время презентации услуги и.о.





председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает ZN,UA

Поезда будут обслуживать бригады сервиса общественного питания.

Заказать обед можно будет на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарда или получить непосредственно в специально оборудованном сервисном купе.

Состав меню зависит от сезонности представленной продукции.





В частности, пассажирам предлагается несколько вариантов: приобрести ланч-бокс, который будет включать определённый набор блюд и напитков, или, по желанию, отдельные горячие блюда, снеки и напитки.

Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета онлайн или в кассе на станции, а также непосредственно в вагоне.

Стоимость ланч-боксов в зависимости от ассортимента будет составлять 95 и 115 грн.

Также Укрзализныця предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.





Среди горячих блюд на выбор пассажирам будут предлагать три вида первого блюда (грибной суп, куриный бульон и гаспачо), три вида блюда (картофельное пюре с курицей, паста болоньезе и кус-кус с овощами).

Также можно заказать сэндвичи и разнообразные десерты.

Стоимость первых и основных блюд составит от 38 грн за порцию, сэндвичей - 42 грн, десертов - от 18 грн, завтраки будут стоить от 29 грн.





Тестирование новой услуги продлится в течение трех месяцев, и по его результатам будет принято решение о дальнейшем внедрении услуги.

В Укрзализныце надеются, что новый сервис получит положительные отзывы среди пассажиров, но планируют внимательно изучить все предложения и отзывы путешественников.