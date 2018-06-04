Курс валют

» » » Как живут люди в мире: Сицилия, Италия (фоторепортаж)

Новости

Все новости
Колумнистика / Путешествие по планете
Вчера, 22:47
81
Версия для печати

Как живут люди в мире: Сицилия, Италия (фоторепортаж)

Наши давние друзья и неутомимые путешественники Наталия Клименко и Мария Клименко из Киева в настоящее время колесят по Италии, при этом не забывая фотографировать самое, на их взгляд, интересное. Это не то, что попадает в обязательный объектив и публикуется в путеводителях. Это та Италия, которая согрела сердце двум украинкам и порадует и нас с вами.


Тем более, что одним из фоторепортажей, который нам прислали Н. и М. Клименко из Италии, был фоторассказ о Сицилии. да-да, той самой Сицилии, где мафия, вековые традиции, старинные храмы и знаменитый вулкан Этна. А также столица Сицилии - Палермо, который так по-разному воспринимают путешественники.


Смотрим. Сицилия буквально в эти дни. 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт