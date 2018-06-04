Как живут люди в мире: Сицилия, Италия (фоторепортаж)

Наши давние друзья и неутомимые путешественники Наталия Клименко и Мария Клименко из Киева в настоящее время колесят по Италии, при этом не забывая фотографировать самое, на их взгляд, интересное. Это не то, что попадает в обязательный объектив и публикуется в путеводителях. Это та Италия, которая согрела сердце двум украинкам и порадует и нас с вами.





Тем более, что одним из фоторепортажей, который нам прислали Н. и М. Клименко из Италии, был фоторассказ о Сицилии. да-да, той самой Сицилии, где мафия, вековые традиции, старинные храмы и знаменитый вулкан Этна. А также столица Сицилии - Палермо, который так по-разному воспринимают путешественники.





Смотрим. Сицилия буквально в эти дни.