Украинские порты больше принимают грузов, чем отправляют

Морские порты Украины приняли и обработали грузы почти с четырёх тысяч судов.

С начала 2018 года морские порты Украины обработали 3829 судов, что на 260 единиц или 7,3% больше аналогичных показателей 2017 года, сообщает Zачем.

С января по апрель 2018 года было принято 43,6 миллионов тонн грузов, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако импорт по сравнению с предыдущим периодом увеличился почти на 20% и составил 7,1 миллионов тонн.

Было перевалено 2,5 миллионов тонн руды (+21%), 1,7 миллионов тонн угля (+1,4%), а также 258,37 тысяч тонн нефти (+54,5%).

Количество экспортных грузов сократилось по сравнению с весной 2017 года на 6,6%, а грузооборот транзитных грузов вырос на 18,5% до 4 миллионов тонн.





Украина обладает самым мощным портовым потенциалом среди всех стран Черного моря. На побережье Черного и Азовского морей находится 18 морских торговых портов и 12 портпунктов. Однако сейчас Евпаторийский, Севастопольский, Ялтинский, Феодосийский и Керченский порты находятся под российской оккупацией.