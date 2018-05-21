Олег Сенцов продолжает голодовку и не намерен сдаваться - адвокат

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов намерен держаться до конца ради освобождения других политзаключенных. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе на пресс-конференции в Киеве, в понедельник, 21 мая





Олег Сенцов, находится в российской тюрьме и восьмой день продолжает бессрочную голодовку. Сенцов намерен держаться до конца и требует освобождения 64 украинских политзаключенных Кремля. По словам Дмитрия Динзе, Олег Сенцов отчаялся ждать чего-нибудь от украинской или российской власти и решил для себя, что пойдет до конца - фатального или выполнения его требований. Адвокат украинского режиссера сообщил, что Сенцова содержат в отдельной камере, а к голоданию он тщательно готовился. За полтора месяца отказался от продуктовых передач, затем прекратил ходить за покупками в магазин, который находится на территории колонии и полностью перешел на казенные харчи. Тюремную пищу постепенно уменьшал вплоть до 14 мая.

Защитник Олега Сенцова считает, что его подзащитный достаточно категоричный человек, потому что отверг все предложения обратиться в Верховный суд РФ. По словам адвоката Сенцов не доверяет российскому правосудию и не верит в его гуманность, поэтому, речи о компромиссах или переговорах быть не может. Для близких Олега Сенцова объявленнаю им голодовка стала полной неожиданностью. Его родные считают, что это - последний жест отчаяния выйти на свободу, но своими действиями Олег Сенцов стремится ускорить освобождение других Кремлевських политзаключенных.





Марьяна Беца, пресс-секретарь украинского МИД заявила на пресс-конференции, что от Украины уже направлено ноту с требованием встречи с Сенцовым и ноту в Министерство иностранных дел России.





Напомним, что Олега Сенцова арестовали в Крыму в мае 2014 года. Россияне обвинили украинского режиссера в создании в Симферополе ячейки "Правого сектора" и запланированных терактов. Через год Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима.





Источник: http://www.dw.com



