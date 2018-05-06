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Бизнес / Транспорт
Вчера, 21:51
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В Будапешт из Мукачево будет ходить Интерсити

И.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что успешно завершены переговоры с венгерской компанией MAV-START nemzetkozi utazasok по реализации проекта "Интерсити Мукачево-Будапешт" и даже назвал цену будущих билетов - 700 гривень. Поезд планируют запустить к концу этого года.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок, - сообщил Кравцов. - Только завершили переговоры с нашими венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать евроколею, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не будет расходоваться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую - это значительное преимущество маршрута.

Сейчас поездом можно добраться до Венгрии, в частности, до Будапешта, но при этом потерять время при смене колесных пар.

Заметим, что о интерсити «Мукачево - Будапешт» идут переговоры последние 2 года.

Этот проект является возможным благодаря тому, что между Мукачево и Будапештом сохранилась евроколея, которую следует только несколько модернизировать.

Расстояние между Мукачево и Будапештом около 400 км. Цена на билеты демократична: второй класс - не более 700 гривень, первый класс - около 1000 грн", - добавил Кравцов.

Также он подтвердил амбициозные планы по реконструкции вокзала в Мукачево и превращение его в железнодорожный хаб для путешествий в Европу.

Источник: Mukachevo.net

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