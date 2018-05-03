Максим Шкиль разворовал сотни миллионов гривень на ремонте дорог в Винницкой области

В Украине сложилась дикая практика: не украсть из бюджета считается просто неприличным. Откаты, воровство, коррупция так же привычны, как вечер и утро. Страшно и то, что государственные структуры всё больше наполняются людьми, которые готовы из-за личного обогащения продать всё.





Возможность отследить движение бюджетных денег даёт возможность заглянуть в лицо предприимчивым дельцам, наживающимся на нас с вами. Вот о чём сообщает информационный портал fttc.com.ua





Почему в Украине такие плохие дороги? Кто осваивает бюджет на ремонт дорог? Кто остановит подпольных завхозов-коррупционеров наподобие Максима Шкиля?





Максим Шкиль, известный экс-регионал и жулик, опять залез в государственный бюджет Украины. Благодаря чиновникам-коррупционерам, ему удалось получить почти 700 миллионов гривень, выделенных на ремонт автодорог государственного значения.

Служба автомобильных дорог Винницкой области 3 апреля по результатам тендеров заказала ООО «Совместное украино-немецкое предприятие «Автострада» текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка на 348 миллиона 440 тысяч гривень. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Как сообщает сайт «Наші гроші», смета и итоговая ведомость ресурсов не были опубликованы, что не позволяет сравнить этих и других материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения. Других участников ООО «Полтавабудцентр» и ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» не допустили к торгам.

Единственным допущенным конкурентом было ООО «Энергетическое и дорожное строительство».

ООО «Совместное украино-немецкое предприятие «Автострада» в настоящее время принадлежит одесситу Владимиру Волощуку. Однако, по данным системы «YouControl», эта фирма была основана в конце 2015-го португальской фирмой «Цахариас Интернейшнл Проджектс» («Zacharias International Projects») немца Вальтера Цахариаса и ООО «МВ Инвест Груп» львовянки Татьяны Шкиль – матери экс-регионала Максима Шкиля. Всего за год, с апреля 2017 года «Автострада» выиграла тендеров на ремонт дорог на сумму более 690 миллионов гривен. При этом практически все тендеры были выиграны в Винницкой области.

Кто такой Максим Шкиль?

Долгое время руководителем «Автострады» был Сергей Скакун, подставное лицо Максима Шкиля во многих его фирмах. В частности, Сергей Скакун также является директором ООО «ЗС ГРУПП», основным собственником которого в данный момент является Шкиль Максим Викторович. Двумя другими собственниками являются Сергей Скрипка и Дмитрий Калачев.

Примечательно, что 12 апреля этого года директором ООО «Совместное украино-немецкое предприятие «Автострада» стал Вакар Анатолий Николаевич. Полный тезка экс-директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и инфраструктуры Винницкой облгосадминистрации.



Нет ли здесь коррупции, воровства средств, выделенных на ремонт дорог, должны проверить Национальное антикоррупционное бюро Украины, прокуратура, Служба безопасности Украины, налоговые органы.

Кто же такой Максим Шкиль, которому руководство Службы автомобильных дорог Винницкой области дает сотни миллионов гривен?

Несколько лет назад молодой жулик Максим Шкиль был помощником народного депутата от Партии Регионов Николая Демянко и одним из лидеров «Молодых Регионов» — движения, находившегося под патронатом Александра Януковича (известного как Саша Стоматолог). «Молодые Регионы» отличились тем, что в 2013 году организовывали «титушек» для срыва митингов оппозиции, а затем для создания «Антимайдана» и нападения на участников провинциальных Евромайданов в разных городах Украины.







В 2011 году Максим Шкиль создает одну из основных своих компаний «Первая Логистическая 'Компания», которая начала заниматься перевозкой зерна и других грузов. Одним из собственников этой компании он записывает свою мать – Шкиль Татьяну. Компания Максима Шкиля «Первая Логистическая Компания» начала выигрывать государственные тендеры на десятки миллионов долларов на перевозку железной дорогой украинского зерна и других грузов. Как писали украинские журналисты, Максим Шкиль также давал большие взятки чиновникам украинской железной дороги, чтобы те давали необходимое количество грузовых вагонов по самым низким тарифам. При этом не платил налоги в бюджет страны.

Одним из таких чиновников являлся Иван Федорко, бывший директор по грузовым перевозкам украинской железной дороги и начальник отдельных филиалов железной дороги. Максим Шкиль даже устроил его дочь работать в «Первую логистическую компанию» и регулярно выплачивал ему деньги. Максим Шкиль также подарил Ивану Федорко машину своей любимой марки Audi Q7. В июле 2016 года Иван Федорко, будучи пьяным, врезался в машину известного в Украине фотографа и журналиста, покалечив его жену с ребенком. После этого Ивана Федорко уволили с работы.



В 2011 году Максим Шкиль создает одну из основных своих компаний «Первая Логистическая 'Компания», которая начала заниматься перевозкой зерна и других грузов. Одним из собственников этой компании он записывает свою мать – Шкиль Татьяну. Компания Максима Шкиля «Первая Логистическая Компания» начала выигрывать государственные тендеры на десятки миллионов долларов на перевозку железной дорогой украинского зерна и других грузов. Как писали украинские журналисты, Максим Шкиль также давал большие взятки чиновникам украинской железной дороги, чтобы те давали необходимое количество грузовых вагонов по самым низким тарифам. При этом не платил налоги в бюджет страны.Одним из таких чиновников являлся Иван Федорко, бывший директор по грузовым перевозкам украинской железной дороги и начальник отдельных филиалов железной дороги. Максим Шкиль даже устроил его дочь работать в «Первую логистическую компанию» и регулярно выплачивал ему деньги. Максим Шкиль также подарил Ивану Федорко машину своей любимой марки Audi Q7. В июле 2016 года Иван Федорко, будучи пьяным, врезался в машину известного в Украине фотографа и журналиста, покалечив его жену с ребенком. После этого Ивана Федорко уволили с работы.



Максим Шкиль в 2013 году основал фирму «Зертранс», которая занимается грузоперевозками, а также продолжительно время контролировал фирму «УПИ-Магистраль».





После того, как экс-президент Виктор Янукович с друзьями и покровителями Максима Шкиля бежали из страны в начале 2014 года, деятельностью Максима Шкиля и его фирмами заинтересовались правоохранительные и налоговые органы. Против этих фирм были возбуждены несколько криминальных и административных дел в отношении отмывания денег, неуплаты налогов. С 2014 по 2017 годы украинская налоговая полиция подала в суды на фирмы Максима Шкиля. Было открыто несколько десятков криминальных дел. Чтобы не сесть в тюрьму и скрыть свою преступную деятельность Максим Шкиль сделал номинальными собственниками фирм подставных людей, например, Ростислава Пачковского. При этом в интервью украинским СМИ в 2017 года Максим Шкиль называет фирму «Первая логистическая компания» своей, хотя ее владелец подставное лицо.

Также украинские СМИ пишут о том, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян имеет родственные связи с Максимом Шкилем и помогает ему в незаконном бизнесе.

Для того, чтобы легализовать и спрятать средства, полученные преступным путем и от неуплаты налогов, Максим Шкиль вкладывает деньги в строительство дилерского центра Audi в Одессе. Уже через полгода Максим Шкиль сам заявляет, что его дилерский центра Audi в Одессе занял 30% рынка продаж этих машин в Украине. По данным украинских экспертов и журналистов, такие цифры могут свидетельствовать только о том, что дилерский центр Audi используется для отмывания денег, полученных преступным путем. Поэтому не исключено, что скоро украинские и немецкие правоохранительные органы будут расследовать новую деятельность Максима Шкиля, руководства Audi и представителей министерства транспорта и инфраструктуры Германии.

Другой учредитель Ауди Центр Одесса Юг – одессит Скрипка Сергей Иванович. По информации украинского журналиста Алексея Лупаносова, Сергей Скрипка месте с Деевым Евгением Владимировичем и другими сообщниками организовали кражу имущества Министерства обороны Украины в Одессе. Речь идет о знаменитом деле о “Стадионе СКА” . Именно из-за этой аферы Одесса лишилась права на проведение матчей ЕВРО-2012. Фактически, на старте подготовки к европейскому первенству, у одесситов забрали одно из самых легендарных спортивных сооружений, лишив тем самым город конкурентных возможностей.

Как писало издание Цензор.нет, Евгений Деев с 2009 по 2014 года являлся директором и соучредителем ООО “3С Авто Элит” (официальный дистрибьютор Audi в Украине), а другими соучредителями этого предприятия являются: Скрипка С.И. и офшорная компания “INTERNATIONAL BUSINESS GROUP “.

Таким образом, Максим Шкиль, Сергей Скрипка и Евгений Деев, а также их друзья, продолжают грабить украинский народ, не платить налоги, выводить средства в оффшоры, легализуют средства путем продажи дорогих машин через автосалоны Audi.

Также через подставных лиц Максим Шкиль управляет фирмой ООО «Транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) «ОПТИМА». Среди зиц-председателей Шкиля Пачковский Ростислав Владимирович. Данный человек уже долгие годы является подставным лицом Максима Шкиля во многих фирмах, связанных с карьерами и производством щебня, о чем свидетельсвуют данные Министерства юстиции.

Пачковская Дарья Теодоровна, вероятная родственница Пачковского Ростислава, также ранее была директором ООО «Запад гранит сервис». Ранее она была единоличным владельцем и директором предприятия ООО «Серагем Запад».