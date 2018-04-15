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Сегодня, 19:13
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На майские праздники Укрзализныця добавляет семь поездов

Поскольку  на майские праздники украинцы отдыхают целых четыре дня, с 28 апреля по 1 мая включительно, Укрзализныця основательно подготовилась к великому передвижению соотечественников по стране и добавила семь поездов в разных направлениях.


Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава ведомства Евгений Кравцов


"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля.


За дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров. Ожидаем большой ажиотаж и на майские выходные.

Сейчас возможность приобрести проездные документы должны те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого", - написал Кравцов и приложил расписание поездов. Смотрите и выбирайте, куда поехать - возможность есть.


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