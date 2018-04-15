На майские праздники Укрзализныця добавляет семь поездов

Поскольку на майские праздники украинцы отдыхают целых четыре дня, с 28 апреля по 1 мая включительно, Укрзализныця основательно подготовилась к великому передвижению соотечественников по стране и добавила семь поездов в разных направлениях.





Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава ведомства Евгений Кравцов





"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля.



За дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров. Ожидаем большой ажиотаж и на майские выходные.



Сейчас возможность приобрести проездные документы должны те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого", - написал Кравцов и приложил расписание поездов. Смотрите и выбирайте, куда поехать - возможность есть.



