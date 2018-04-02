Незабываемая Квитка: в Виннице покажут спектакль о Квитке Цисык

4 апреля в Виннице сцене областного академического музыкально-драматического театра им. М. К. Садовского состоится необычная премьера: спектакль об американской певице украинского происхождения Квитке Цисык, посвящённый 65-летию со дня рождения замечательной певицы. Последний билет на спектакль продан был еще 27 марта.



Символично, что именно 4 апреля родилась Квитка Цисык, которая умерла от рака груди, не дожив несколько дней до своего 45-летия.



"Идея поставить именно винницкой труппой спектакль зародилась около 2 лет назад, когда мы только начали реализовывать проект

"Квитка". На одном из концертов памяти Квитки Цисык меня поразила озвученная статистика, что около 40% смертей от рака молочной железы являются следствием несвоевременной диагностики заболевания. Тогда решили приобрести передвижной маммограф. Результат видим уже сегодня, поэтому нужно двигаться дальше", - рассказал председатель облгосадминистрации Валерий Коровий.



Часть средств от купленных билетов на спектакль пойдет на покупку второго передвижного маммографа.



Режиссер-постановщик спектакля "Kvитка" Таисия Славинская рассказала, что роль главной героини будет выполнять молодая актриса театра Татьяна Фролова, которая только начинает свой актерский путь.



"Актриса очень похожа на певицу, думаю, она сможет передать душу Квитки, ее легкость и ту всемирную любовь к Украине, к песне. Конечно, мы волнуемся и ждем всех на премьере", - отметила Таисия Славинская.



В то же время продюсер социально-благотворительного проекта "Незабываемая Квитка" Алекс Гутмахер отметил, что представление обречено на успех.



"Я хочу, чтобы винницкий театр со спектаклем о Квитке Цисык поехал в турне по всей Украине. Надеюсь, что спектакль увидят за рубежом, прежде всего украинская диаспора... Нас уже ждут в США, Канаде. Эта импреза - это огромный шаг, сделанный благодаря людям, которые лично почувствовали и сделали грандиозное дело. Ведь спасенные жизни - это нация", - подчеркнул Алекс Гутмахер, который лично был знаком с легендарной певицей.



После премьеры 4 апреля в Виннице, отрывок из спектакля винницкие артисты покажут в Киеве в Национальной опере Украины, где 7 апреля состоится большой концерт к 65-летию Квитки Цисык.